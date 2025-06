Il Toro su Zaniolo, il Napoli stringe per avere Lucca 

Finisce giugno e alcuni club hanno la necessità di realizzare plusvalenze per poter poi comprare o, come nel caso della Roma, evitare le sanzioni dell’Uefa in tema di fair play finanziario. E proprio la società giallorossa è particolarmente attiva: il ds Massara è impegnato in una corsa contro il tempo per piazzare Abraham al Besiktas, che pagherà 15 milioni e ne darà al giocatore 5 all’anno per tre anni (più un’opzione per altri dodici mesi). Paredes andrà invece al Boca Juniors per 3,5 milioni mentre si è bloccata, almeno per ora, la trattativa con il Torino per il giovane Romano: i club avevano trovato l’accordo sulla base di 6 milioni poi però la Roma ha voluto inserire il diritto di riacquisto mentre i granata vorrebbero prendere il ragazzo a titolo definitivo.

A proposito dei granata, ci sono stati anche nuovi contatti con il Galatasaray per parlare di Zaniolo, che la Fiorentina non ha riscattato. La società turca non ha ancora rinunciato all’idea di prendere Calhanoglu dall’Inter e sta cercando di convincere Osimhen a trasferirsi a Istanbul a titolo definitivo, per la felicità del presidente del Napoli De Laurentiis (che ha in pugno Lang del Psv Eindhoven) che incasserebbe 75 milioni. Preso Bonny dal Parma, l’Inter sta cercando di acquistare dagli emiliani anche il 18enne difensore Leoni, talento che piace molto anche al Milan. Ma i rossoneri ora sono concentrati sui rinforzi per il centrocampo e dopo Ricci dal Torino stanno stringendo con il Bruges per Jashari, sul quale c’è anche il Borussia Dortmund: per convincere i belgi è stata fatta un’offerta di 30 milioni più altri 2 di bonus. Intanto è stata congelata la trattativa per Xhaka, anche per le eccessive pretese economiche del giocatore del Bayer Leverkusen.

Il Napoli stringe i tempi per Lucca, perché il Liverpool continua a chiedere troppo per Nunez, e ha impostato il discorso con il Bologna per Beukema, che potrebbe fare il percorso inverso di Zanoli. A Bergamo è arrivato Sulemana e ora la Dea vuole prendere anche il difensore Simic, ex Milan ora all’Anderlecht. A Firenze sono in attesa delle decisioni su Kean. In casa Lazio tutto confermato per Tchaouna al Burnely neopromosso in Premier per 15 milioni. Nico Paz rimarrà un altro anno al Como ma Thiaw almeno per ora ha rifiutato il trasferimento. Col Milan potrebbe saltare anche l’operazione Morata.

RIPRODUZIONE RISERVATA