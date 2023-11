Il Toro sogna, il Monza lo risveglia 

Monza 1

Torino 1

Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio; D'Ambrosio (45' st Pereira), Caldirola, A. Carboni; Ciurria (13' st Birindelli), Gagliardini, Bondo (13' st Mota Carvalho), Kyriakopoulos; Colpani (36' st V. Carboni), Pessina; Colombo. In panchina Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Apro, F. Carboni, Bettella, Maric, Cittadini, Ferraris. Allenatore Palladino.

Torino (3-5-2) : Milinkovic-Savic; Tameze (41' st Vojvoda), Buongiorno, Rodriguez (26' st Zima); Bellanova, Vlasic, Ilic, Linetty (33' st Gineitis), Lazaro; Sanabria (41' st Radonjic), Zapata. In panchina Gemello, Popa, Karamoh,Pellegri, Sazonov, Seck, Soppy, N'Guessan. Allenatore Juric.

Arbitro : Doveri di Roma.

Reti : nel st 10' Ilic, 20' Colpani.

Note . Ammoniti Gineitis, Radonjic, V. Carboni, Kyriakopoulos, Juric.

Monza. Il Torino accarezza il sogno di centrare un tris di vittorie consecutive, record che manca dal 2019: la rete di Ilic fa pensare che questa sia la volta buona ma, dieci minuti più tardi, il monzese Colpani fa svanire il sogno: 1-1.

Nei primi 45' del posticipo più Toro che Monza con i colpi di testa senza fortuna di Zapata e Colombo. Bisogna attendere la ripresa per vedere la partita accendersi davvero. E il merito è di Zapata, che attira su di sé Caldirola, attende l'arrivo di Ilic sul dischetto e scarica una palla che il compagno può spedire nell'angolino, anticipando Bondo. La reazione Monza passa dal tiro a giro di Colpani respinto da Milinkovic-Savic, c ostretto poi ad arrendersi al contropiede proprio del Flaco, che ingrassa di un bel punto la classifica brianzola . Non prima che Di Gregorio voli a sventare il tiro dalla distanza di Ilic blindando il risultato.

