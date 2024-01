Il Toro non si emoziona e vince 

Cagliari 1

Torino 2

Cagliari (3-4-3) : Scuffet; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos (1' st Pavoletti); Zappa, Makoumbou, Sulemana (10' pt Prati), Azzi (25' st Augello); Nandez (25' st Lapadula), Petagna, Jankto (1' st Viola). In panchina Radunovic, Aresti, Obert, Di Pardo, Deiola, Desogus. Allenatore Ranieri.

Torino (3-4-1-2) : Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (41' st Vojvoda), Ricci (17' st Gineitis), Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria (33' st Sazonov), Zapata (41' st Pellegri). In panchina Gemello, Popa, Zima, Njie, Muntu, Savva, Bianay Balcot, Ciammaglichella. Allenatore Juric.

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : nel pt 23' Zapata, 48' Ricci; nel st 32' Viola.

Note : ammoniti Wieteska, Ricci, Viola, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Rodriguez, Juric. Spettatori 16.196 (tutto esaurito settori ordinari), incasso 331.887 euro. Angoli 8-2 per il Cagliari. Recupero 3' e 6'.

Un altro pasticcio, al quale si cerca di porre rimedio con quell’assalto finale che fa solo tenerezza. Il Cagliari perde nella serata più difficile, il Torino rende omaggio al nostro Rombo di tuono e gioca un match intelligente, andando a colpire due volte nel primo tempo proprio dove i rossoblù soffrono – l’uno contro uno – e poi nel secondo conserva il vantaggio, lasciando l’iniziativa al Cagliari pieno di punte e di difetti. Ranieri sceglie Hatdiziakos e Wieteska con Dossena per difendere a tre, in mezzo ci sono Zappa, Makoumbou, Sulemana e Azzi, davanti Nandez e Jankto supportano Petagna. Sulemana esce al 10’ dopo una tremenda botta alla gamba sinistra, c’è Prati. La musica degli anni ‘70 e le maglie celebrative dedicate a Riva non distraggono i granata, che fanno la partita mentre i rossoblù sembrano bloccati. Juric voleva un approccio “serio”: ecco il gol al 23’, Azzi sbaglia un’uscita sull’uno-due Bellanova-Sanabria, l’ex laterale rossoblù parte come una Kawasaki degli anni ‘70 – in tema con la serata – e in corsa serve un pallone rasoterra che Zapata trasforma in oro.

Al 27’ Jankto ha una buona palla in area, sul black out granata, ma la deposita al portiere. Segnali di vita: al 34’ il colpo di testa sempre di Jankto viene fermato sulla linea, due minuti dopo sempre lui, doppia conclusione senza esito. In mezzo, c’è Sanabria che di testa (29’) impegna Scuffet a terra, un mezzo miracolo.

Il Toro si sveglia e costruisce il successo in tre mosse: prima Zapata travolge tutti e arriva in porta, ma para Scuffet col corpo. Al 41’ una quasi autorete di Wieteska su mischia, poi il gol di Ricci: parte a sinistra, si libera (tunnel) di Wieteska, si accentra e dai 16 metri supera Scuffet.

La ripresa

Fuori Hatzidiakos e Jankto, dentro Viola e Pavoletti. Ranieri aumenta il peso offensivo passando a 4 in difesa, dopo aver visto l’inferno con Zapata spesso libero di volare. Bellanova risponde a Zappa, occasioni nitide, il Cagliari è più vivo e al 12’ arriva in porta con Petagna, il colpo di testa è facile per Milinkovic. Sempre Cagliari (18’), ancora Petagna per Nandez, nel contropiede successivo Scuffet torna a fare il protagonista su Lazaro. Al 25’ dentro Lapadula e Augello, fuori Nandez e Azzi, Ranieri sistema l’artiglieria e la squadra gli regala una speranza: Viola parte da destra, in area si accentra e con un tiro “a giro” perfetto supera Milinkovic Savic, incredulo.

Il finale

Il Cagliari sembra crederci, ci prova anche Lapadula che – coraggioso – conquista una punizione da 20 metri prendendo un calcio sul viso. Viola (39’) non concede il bis e para il gigante granata. Nella volata finale l’assedio rossoblù è disordinato ma qualche grattacapo lo crea: Pavoletti di testa ma soprattutto con un destro rasoterra si avvicina alla porta del Toro, ma di gol neanche l’ombra. Ne segna uno il Torino, con Pellegri in contropiede, ma in fuorigioco. Finisce male anche questa, il Cagliari alla Domus non riesce a vincere.

