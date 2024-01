Il Toro alla Domus con Linetty e Zapata 

Due settimane di lavoro a disposizione per il Torino, prossimo avversario del Cagliari, per preparare proprio la sfida di venerdì sera contro i rossoblù. Complice la Supercoppa – in cui era impegnata la Lazio, avversario previsto per lo scorso weekend – la squadra di Juric ha potuto approfittare così di un riposo forzato ma molto gradito.

Squadra a lavoro

Così tra giornate di allenamenti e piccole ferie, il Torino ha ripreso la preparazione. Da verificare le condizioni degli acciaccati che però dovrebbero recuperare per la trasferta di Cagliari. Tra questi Linetty, Zapata (in ripresa da un sovraccarico muscolare) e Sanabria che sta gestendo una tendinite. Si può dunque già parlare di gruppo al completo per l’allenatore croato, in questi giorni in trattative col patron Cairo per la riconferma, mentre restano sul mercato Radonjic, Karamoh e Seck.

Numeri

Il Torino si trova esattamente a metà classifica al decimo posto con 28 punti e con una partita in meno rispetto ai rossoblù. Ha segnato 18 reti (contro le 20 del Cagliari) e ha subito soli 18 gol in 20 match a dispetto dei 36 gol incassati dagli uomini di Ranieri.

