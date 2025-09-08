Il torneo di Risiko per promuovere la città 

Quartu capitale del Risiko per un fine settimana. Sabato e domenica si sono tenuti all’hotel Califfo il 30esimo Torneo Open e il 31esimo Master RisiKo! Sardegna, che hanno portato in città molti appassionati con l’obiettivo di conquistare il pass per il campionato nazionale individuale. Organizzato dal RisiKo! Club Sardegna di Quartu, il torneo - patrocinato dal Comune - ha coinvolto club in arrivo da Torino, Acireale, Genova, Venezia, Milano e Bergamo, oltre ai 13 partecipanti di Quartu. La vittoria è andata a Dario Aceti per il torneo Master e a Samuele Barracco per l'Open.

«La partecipazione di tanti appassionati provenienti da tutta Italia è stata un’occasione per portare a Quartu nuovi visitatori e far conoscere le nostre bellezze», il commento dell’assessora allo Sport Cinzia Carta. «Ma lo stesso torneo ha regalato due intense giornate di gioco e competizione. Complimenti a Vincenzo, Antonio e Danilo, veri cultori del gioco, che con passione e dedizione hanno reso possibile questa bella iniziativa. Il successo di questo appuntamento conferma quanto sia importante creare occasioni di socialità attraverso i giochi da tavolo», aggiunge Carta, «riscoprendo quel gusto dello stare insieme che nell’era della tecnologia e degli smartphone spesso rischiamo di perdere».

