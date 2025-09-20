VaiOnline
La manifestazione.
21 settembre 2025 alle 00:15

Il torneo di dama nell’ex convento 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il chiostro dell’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari si trasformerà questo fine settimana in un’enorme scacchiera bianco e nera. Sono in programma oggi dalle 8,30, la 31esima e la 21esima edizione del torneo interregionale di dama italiana valevole per la classifica nazionale “Elo/Rubele”, organizzata dall’Asd circolo damistico Quartu Sant’Elena con il patrocinio del Comune.

I gruppi saranno suddivisi in base al punteggio e prima dell’inizio sarà nominata una giuria di gara. Sono previsti premi per i primi tre classificati di ogni gruppo. La cerimonia di premiazione si terrà intorno alle 18. Dalle 15 in gara ci saranno i gruppi under 11 e 14 delle scuole primarie e secondarie di primo grado. La partecipazione degli studenti è il frutto del progetto “Dama a Scuola”, promosso dalla Federazione Italiana Dama e inserito tra le attività sportive riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, che si è rivelato un grande successo.

Tanti istituti comprensivi hanno aderito e appunto dopo le lezioni teoriche e pratiche si passa alle sfide tra classi che culminano con le finali regionali. La dama insegna la concentrazione, perché si gioca in silenzio, insegna la riflessione e insegna a tenere la mente attiva. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, la strada per la felicità

l Gaggini, Spignesi
regione

Lai e Todde, domani il primo faccia a faccia

Al neo segretario del Pd le congratulazioni della presidente: ora il via al confronto 
Giuseppe Meloni
La crisi

Aeroporti nel mirino, i cieli europei nel caos

Decine di voli cancellati e centinaia in ritardo, disagi anche oggi 
Il convegno

«Sulla cybersicurezza la Sardegna è avanti rispetto ad altre regioni»

L’Università di Cagliari in prima linea nella protezione di dati e siti strategici  
Agroalimentare

Produzione di cibo, opportunità per l’Isola

Gli esperti: scommessa che si può vincere tra qualità e soluzioni moderne 
Giovanni Lorenzo Porrà RIPRODUZIONE RISERVATA
Allarme bullismo

«Un insegnante attento può cogliere i segnali e salvare i nostri ragazzi»

La battaglia di una madre che ha perso il figlio: più formazione a scuola contro ogni violenza 
Stefania Piredda