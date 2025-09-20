Il torneo di dama nell’ex convento 

Il chiostro dell’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari si trasformerà questo fine settimana in un’enorme scacchiera bianco e nera. Sono in programma oggi dalle 8,30, la 31esima e la 21esima edizione del torneo interregionale di dama italiana valevole per la classifica nazionale “Elo/Rubele”, organizzata dall’Asd circolo damistico Quartu Sant’Elena con il patrocinio del Comune.

I gruppi saranno suddivisi in base al punteggio e prima dell’inizio sarà nominata una giuria di gara. Sono previsti premi per i primi tre classificati di ogni gruppo. La cerimonia di premiazione si terrà intorno alle 18. Dalle 15 in gara ci saranno i gruppi under 11 e 14 delle scuole primarie e secondarie di primo grado. La partecipazione degli studenti è il frutto del progetto “Dama a Scuola”, promosso dalla Federazione Italiana Dama e inserito tra le attività sportive riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, che si è rivelato un grande successo.

Tanti istituti comprensivi hanno aderito e appunto dopo le lezioni teoriche e pratiche si passa alle sfide tra classi che culminano con le finali regionali. La dama insegna la concentrazione, perché si gioca in silenzio, insegna la riflessione e insegna a tenere la mente attiva. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA