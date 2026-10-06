Il Torneo delle Regioni si gioca nell’Isola 

Presentato ieri, nella sede Comitato regionale della Figc-Lnd a Cagliari, il 62esimo Torneo delle Regioni, edizione 2027, la principale manifestazione sportiva della Lnd, in programma in Sardegna dal 19 al 26 marzo. Presenti il presidente della Figc Sardegna Gianni Cadoni e il direttore tecnico del Comitato regionale Sardegna-Lnd Bernardo Mereu, oltre allo staff tecnico delle rappresentative regionali di Calcio a 11 maschile e femminile partecipanti. Sarà un torneo itinerante, che toccherà le quattro province dell’Isola, organizzato in cinque gironi, con quattro rappresentative sarde: U19, del tecnico Riccardo Testoni, U17 di Omar Rivolta, U15 di Federico Mezzorani, e la squadra femminile di Arianna Scalas.

Il presidente

«Un momento importante, parte un nuovo progetto tecnico con a capo Bernardo Mereu». Lo annuncia il presidente Gianni Cadoni, che delinea i contorni del torneo: «Questo evento è la massima espressione del calcio giovanile a livello nazionale ed è un orgoglio poterlo ospitare in Sardegna», ha detto Cadoni. «Ci teniamo a fare una bella figura e sarà un importante sia per noi che per chi parteciperà. Il nostro impegno è quello di valorizzare il lavoro delle cinquecento società sarde, per cercare di limare quel piccolo gap che c’è ancora con alcune regioni del nord. Per questo ci affidiamo al lavoro di un tecnico esperto come Bernardo Mereu».

Il responsabile tecnico

Dal canto suo Mereu annuncia che «abbiamo anticipato i tempi rispetto al passato. Il 27 ottobre ci saranno le convocazioni per i primi raduni. Sarà un’occasione per i nostri ragazzi di mettersi in mostra all’interno di un progetto fondato sulla continuità». Il decano del calcio sardo si sofferma anche sul livello di competitività del movimento.

Crescita

«A livello strutturale il movimento sta crescendo e i risultati degli ultimi anni sono la dimostrazione che stiamo riducendo il divario rispetto a regioni che possono contare su numeri più grandi rispetto alla Sardegna. Noi cerchiamo di esprimere qualità a discapito della quantità».

RIPRODUZIONE RISERVATA