VaiOnline
Radiolina.
28 ottobre 2025 alle 00:21

Il torneo al contrario di Carbonia e Uri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Carbonia dopo due annate difficili è quinto a -4 dalla vetta; l’Atletico Uri retrocesso dalla D, dunque di rigore tra le favorite per la risalita, è a metà classifica e il bicchiere è mezzo vuoto. Pronostici non rispettati, apparentemente, per due delle protagoniste in Eccellenza che tuttavia non cambiano i propri obiettivi. I minerari puntano «alla salvezza, sperando di raggiungerla il prima possibile»; per i giallorossi «chi vuole salire deve fare i conti con noi».

Così dai microfoni di Radiolina ieri Andrea Porcheddu, 26 anni, fantasista del club sulcitano, e Massimiliano Paba, 56 anni, allenatore della formazione del Sassarese, ospiti della trasmissione “L’Informatore Sportivo – il calcio regionale dalla Serie C alla Promozione” condotta da Alberto Masu. Il centrocampista, tornato nel sud ovest dell’Isola dopo una stagione all’Ossese, spiega che la sua vecchia-nuova squadra è stata costruita «in poco tempo», che il campionato «per ora è molto equilibrato» e che però «le prime partite lasciano il tempo che trovano. Gli under hanno cambiato gli equilibri. Forse il livello è un po’ inferiore rispetto a un anno fa ma è più omogeneo, vincerà chi sbaglierà meno».

Parere con cui concorda Paba, secondo il quale «c’è un grande equilibrio. Mancavo dall’Eccellenza da 4 anni, che ho trascorso in Serie D con l’Uri, e quel che ritrovo mi stupisce. Giornata dopo giornata mi rendo conto di quanto sia molto cresciuto il livello tecnico, forse anche per l’arrivo di tanti stranieri». E non è detto che chi proviene dal torneo superiore risalga subito. «Ilva e Uri sono date per favorite ma non è scontato, non ci sono più le tre categorie di differenza tra i due campionati come qualche anno fa. Abbiamo entrambe qualche difficoltà, la retrocessione ha un po’ deluso l’ambiente. Certo per la promozione si dovranno fare i conti con noi, ce la giocheremo per essere protagonisti sino alla fine. Sarà difficile, avrà la meglio chi ha rosa più lunga e competitiva e questo è un po’ il nostro limite. Ossese e Tempio sono molto forti. L’Iglesias è fortissima per individualità e caratteristiche».

Porcheddu pochi giorni fa ha ottenuto la seconda laurea (Economia gestionale): «Un traguardo importante, ci credevo fermamente. Ho due genitori insegnanti e anche mia zia lo è, mi hanno supportato in tutto. È importante, magari capita un inconveniente o un infortunio e si resta senza squadra. Invito tutti a studiare, serve e aiuta per il futuro». Ma il futuro immediato è il match di campionato col Lanusei: «Trasferta difficile, speriamo di fare punti». L’Uri invece giocherà domani a Buddusò per i quarti di Coppa Italia (il ritorno) e domenica col Taloro in campionato: «Il primo obiettivo sono le semifinali della coppa, poi vedremo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Studenti e pendolari: «Risparmieremo tempo»

Vagoni pieni di passeggeri nelle ore di punta: «L’importante è che rispettino il piano-frequenze» 
Davide Lao
Strade di sangue

Il ponte della tragedia nel mirino della Procura

Un baratro protetto da vecchi tubi arrugginiti, il giovane conducente indagato per omicidio stradale 
Andrea Busia
La manovra

Tassa sulle banche, la linea non cambia

Meloni: con 44 miliardi di profitti, se ne danno 5 per aiutare i deboli va bene 
Il caso

Un altro sito sessista, 50 vittime

Politiche, attrici e giornaliste spogliate online con l’intelligenza artificiale 