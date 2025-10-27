Il torneo al contrario di Carbonia e Uri 

Il Carbonia dopo due annate difficili è quinto a -4 dalla vetta; l’Atletico Uri retrocesso dalla D, dunque di rigore tra le favorite per la risalita, è a metà classifica e il bicchiere è mezzo vuoto. Pronostici non rispettati, apparentemente, per due delle protagoniste in Eccellenza che tuttavia non cambiano i propri obiettivi. I minerari puntano «alla salvezza, sperando di raggiungerla il prima possibile»; per i giallorossi «chi vuole salire deve fare i conti con noi».

Così dai microfoni di Radiolina ieri Andrea Porcheddu, 26 anni, fantasista del club sulcitano, e Massimiliano Paba, 56 anni, allenatore della formazione del Sassarese, ospiti della trasmissione “L’Informatore Sportivo – il calcio regionale dalla Serie C alla Promozione” condotta da Alberto Masu. Il centrocampista, tornato nel sud ovest dell’Isola dopo una stagione all’Ossese, spiega che la sua vecchia-nuova squadra è stata costruita «in poco tempo», che il campionato «per ora è molto equilibrato» e che però «le prime partite lasciano il tempo che trovano. Gli under hanno cambiato gli equilibri. Forse il livello è un po’ inferiore rispetto a un anno fa ma è più omogeneo, vincerà chi sbaglierà meno».

Parere con cui concorda Paba, secondo il quale «c’è un grande equilibrio. Mancavo dall’Eccellenza da 4 anni, che ho trascorso in Serie D con l’Uri, e quel che ritrovo mi stupisce. Giornata dopo giornata mi rendo conto di quanto sia molto cresciuto il livello tecnico, forse anche per l’arrivo di tanti stranieri». E non è detto che chi proviene dal torneo superiore risalga subito. «Ilva e Uri sono date per favorite ma non è scontato, non ci sono più le tre categorie di differenza tra i due campionati come qualche anno fa. Abbiamo entrambe qualche difficoltà, la retrocessione ha un po’ deluso l’ambiente. Certo per la promozione si dovranno fare i conti con noi, ce la giocheremo per essere protagonisti sino alla fine. Sarà difficile, avrà la meglio chi ha rosa più lunga e competitiva e questo è un po’ il nostro limite. Ossese e Tempio sono molto forti. L’Iglesias è fortissima per individualità e caratteristiche».

Porcheddu pochi giorni fa ha ottenuto la seconda laurea (Economia gestionale): «Un traguardo importante, ci credevo fermamente. Ho due genitori insegnanti e anche mia zia lo è, mi hanno supportato in tutto. È importante, magari capita un inconveniente o un infortunio e si resta senza squadra. Invito tutti a studiare, serve e aiuta per il futuro». Ma il futuro immediato è il match di campionato col Lanusei: «Trasferta difficile, speriamo di fare punti». L’Uri invece giocherà domani a Buddusò per i quarti di Coppa Italia (il ritorno) e domenica col Taloro in campionato: «Il primo obiettivo sono le semifinali della coppa, poi vedremo».

