Il tornado lanusei si abbatte sul buddusò 

Lanusei 5

Buddusò 2

Lanusei (4-2-3-1) : Dyguda, Mameli (31’ st Doneddu), Haas, Pedro Caeiro, Gabriel Silva; Lusa, Caredda (31’ st Arras); Trindade (41’ st Serra), Fe. Usai (24’ st Loi), Rossato; Mereu (41’ st Kouadio). In panchina Doumbouya, Manca, Marchetta, Martins. Allenatore Piras.

Buddusò (4-3-3) : Faralli, G. Canu, Cordoba, Umar, Sergio (16’ st Pisacreta); Etoh (37’ st Ghisu), Gomis (45’ pt Delogu), Fideli (20’ st Scanu); Faye (4’ st Uleri), Balde, Sambiagio. In panchina M. Canu, Marrone, Devaddis, Seillane. Allenatore Pisanu (Terrosu squalificato).

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : pt 12’ Trindade, 26’ (r) Fe. Usai, 42’ (r) Faye, 45’ Mereu; st 9’ Trindade, 15’ (r) Faye, 52’ Doneddu.

Note : ammoniti Caredda, Haas, Mereu, Umar, Sambiagio, G. Canu; recupero 2’ pt-8’ st; spettatori 400.

Lanusei. Il ciclone Lanusei travolge (5-2) il Buddusò e si avvicina alla vetta, ora a due punti. Ad apparecchiare il pomeriggio del Lixius è il brasiliano Igor Trindade che, al 12’, si iscrive per primo al tabellino dei marcatori. Da un altro brasiliano, Gabriel Silva, nasce l’azione che porta al rigore realizzato da Federico Usai. È il 25’ quando Silva viene atterrato appena dentro l’area e l’arbitro concede la massima punizione, trasformata con freddezza dal 10 di casa. Altro rigore, nell’area opposta, decretato dal direttore di gara. Faye, al 42’, lo segna e accorcia le distanze. Ma è un fuoco di paglia perché Mereu, al tramonto del primo tempo, porta il risultato sul 3-1 (assist di Trindade).

Al 9’ della ripresa Mereu restituisce il favore al brasiliano che firma la doppietta personale e porta il parziale sul 4-1. Riduce il gap il Buddusò, ancora con Faye e ancora su rigore (15’). Doneddu, al primo gol in Eccellenza, fa 5-2 in pieno recupero.

