Il tormento del bandito vecchio e malato: «Voglio tornare a casa» 

Viaggia dentro una cassa di legno. Un ritorno da vittima, non certo da eroe. Graziano Mesina è uscito dalla sua cella a 83 anni. Un giorno prima di morire.

« Come stai Grazià? “Bene, voglio solo andare a casa avvocà”. Grazià… dolori? “Nessun dolore”».Mai un lamento. Maria Luisa Vernier, con Beatrice Goddi assisteva Mesina dal 2013. Dal suo racconto i giorni difficili in cui l’eterno recluso ha custodito la malattia. «Non ha mai detto una volta sto male, aveva un orgoglio ancestrale». Ha chiuso il tumore in uno dei suoi due cuori, di serie in tutti i duri che si rispettano. « Io pastiglie non ne prendo avvocà». Non faceva vaccini, era refrattario alle cure, aveva accuratamente evitato ogni accertamento invasivo. Solo le analisi di routine, sangue, cuore, urine. Poi il sentiero è diventato un dirupo senza fine.

«Eravamo state informate che stava male, ma lui non collaborava». Una abitudine consolidata, raccontano le cronache. Ma qui si trattava di continuare a vivere.«Grazià guarda che devi farti visitare. “Ma io sto bene, non ho nulla.Voglio solo tornare a casa avvocà”, ripeteva».

Quando la malattia ha gettato la maschera tutto era ormai perduto. La Tac del 10 marzo aveva evidenziato la metastasi cerebrale. Lui negava, nonostante i referti dicessero il contrario. Le sue avvocate chiedevano da tempo il trasferimento in una struttura penitenziaria dell’Isola. La territorialità della pena dovrebbe essere un diritto. Lui negava l’evidenza. Era già stato ricoverato, sapeva che il viaggio volgeva al termine. Un vecchietto pallido e smarrito ridotto a uno straccio in un letto d’ospedale. Pericoloso? Come tutti i vecchietti malati. Il carro funebre è già partito per riportare a casa il più famoso dei figli di Orgosolo. Del viaggio si occuperà un’agenzia del paese. Così hanno deciso Pasqualina Crissantu e Tonino Pisanu, i nipoti che gli sono sempre stati accanto. La famiglia a cui si sarebbe voluto ricongiungere. Domani a Orgolosolo sono previsti alle 11.30 i funerali.

Tempo felice

Nel suo ultimo tempo di libertà, dal 7 giugno 2019 al 2 luglio 2020, Graziano Mesina ha trascorso un anno in paese, il resto da latitante. Di quel periodo diceva di essersi riconciliato con se stesso, connesso al villaggio e alla natura. Passeggiava per Corso Repubblica, si fermava a parlare con gli anziani. Bisogna avere un paese, almeno per potersene andare, diceva Pavese. Mesina è andato sempre via, ma non ha mai lasciato Orgosolo. Bandito di sicuro, ma non esiliato. Un figlio alla fine è un figlio, anche se discusso. Il nome è legato al paese in una sinapsi culturale indelebile, come Samuele Stochino alla sua Arzana.

Gli anziani come lui oggi scuotono il capo. «Doveva morire nel suo letto. Lo stato ha fatto un grosso errore, come si può fare una cosa del genere». Un fatto che non aiuta a risolvere il complicato rapporto con la Giustizia che viene attribuito ad alcune comunità. Le stesse che sui malviventi astuti e imprendibili hanno costruito una narrazione poco epica.

La Madonnina

Nel tratto di strada verso la caserma per la firma quotidiana, compiva una sosta alla Madonnina. Contemplava assorto per qualche istante, sui gradini. La preghiera non ha mai fatto parte del suo arsenale da marinaio di foresta. Ma pure avesse trovato Dio l’avrebbe comunque tenuto per se.

Un anno di libertà. Poi la latitanza e l’arresto. «Lui ha sempre detto che in relazione a quest’ultimo procedimento era del tutto innocente, si sentiva defraudato». Detto da chi aveva un conto corrente con la Giustizia lungo quarant’anni.

Nòstos. Torràre. Vìddha. Parole non comprese da chi l’avrebbe fatto crepare in carcere, non fosse che almeno questa piccola soddisfazione le due avvocate l’hanno avuta. Dopo Giannino Guiso, suo storico avvocato, due femmine, battagliere fino alla fine. «Un segno del profondo rispetto che aveva per le donne», dice la Vernier. Nell’agone del Tribunale un paio di punti messi a segno negli ultimi anni, l’assoluzione per il delitto Gungui, e poi per la Porsche Cayenne. Un’inchiesta patacca finita in un nulla di fatto, quasi una nota stonata in un curriculum criminale di primo livello. Quarant’anni trascorsi dietro le sbarre, niente di cui essere orgogliosi, ma un motivo in più per rammaricarsi.

Ha pagato tutto, aveva pagato i suoi debiti. Punto. Questa la sentenza dei ragazzi del paese, che mettono la faccia davanti alla telecamera per chiarire il concetto.

In libertà

Nei giorni di libertà passeggiava da solo, in campagna. Dall’alba al tramonto, sui sentieri della giovinezza, delle fughe, di avventure e reati. Dal suo letto nel suo ultimo lunghissimo giorno li avrà percorsi ancora una volta, passo dopo passo. Ricordi cesellati dall’infinità di giorni trascorsi dentro una gabbia. Era rinchiuso nel carcere di Opera da due anni. «In posti dove abito io, non sa mai chi ti avvicina, chi ti si mette a fianco e perché. Meglio stare da soli». Questo diceva nel 1993, periodo Voghera.

«Ma non era affatto un solitario, anzi una persona molto socievole», precisa Vernier. Un uomo da rotocalco e da televisione. Uomo prima di criminale. E come tale andava trattato. Il carro viaggerà a lungo e poi attraverserà il mare. Con il nome del paese scritto sopra. E poi all’improvviso, dietro una curva, finalmente casa.

