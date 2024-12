Il Torino torna al successo dopo sei partite 

Empoli 0

Torino 1

Empoli (3-4-2-1) : Vasquez, Goglichidze (44’ st Konaté), Ismajli, Viti, Gyasi, Anjorin (29’ st Grassi), Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace (29’ st Ekong); Colombo (35’ Sambia). Allenatore D’Aversa.

Torino (3-5-2) : Milinkovic Savic; Walukiewicz (29’ st Dembele), Coco, Masina; Pedersen (38' st Lazaro), Linetty, Ricci, Gineitis (1’ st Vlasic), Sosa; Karamoh (18’ st Njie), Sanabria (18’ st Adams). Allenatore Vanoli.

Arbitro : Bonaccina di Bergamo.

Rete : st 25’ Adams.

Note : espulso De Sciglio dalla panchina per proteste; ammoniti Masina, Coco, Grassi, Pezzella e Pedersen.

Empoli. Un capolavoro di Che Adams, entrato pochi minuti prima al posto di Sanabria, regala al Torino il successo a Empoli e tira fuori i granata da un periodo buio: la squadra del tecnico Vanoli non vinceva da sei partite (l’ultima volta il 25 ottobre, 1-0 al Como). Straordinaria la rete dell’attaccante scozzese, messa a segno da 50 metri. Il Toro aggancia in classifica a quota 19 punti proprio i toscani padroni di casa (al quinto ko in campionato e in emergenza con 8 indisponibili).

Nel primo possesso palla degli uomini del tecnico D’Aversa, nove corner per l’Empoli contro uno solo dei rivali e tante opportunità per entrambe. Un’occasione al 15’ per Gyasi in area, un’altra al 17’ per Sanabria, quindi al 26’ Milinkovic Savic mette in angolo la conclusione di Colombo e subito dopo il collega di casa Vazquez respinge di ginocchio il colpo di testa di Ricci. Al 36’ altro grande intervento del portiere sul colpo di testa di Sanabria. Nella ripresa buone occasioni per Colombo e Linetty, quindi Cacace a colpo sicuro manda fuori. Al 25’ la perla di Adams, neoentrato, che vede Vasquez fuori dai pali e da 50 metri infila in rete il pallone. Lo stesso giocatore al 27’ sfiora il palo. Il finale è un assedio dell’Empoli, ma il Toro regge.

RIPRODUZIONE RISERVATA