Il Torino si riprende: domato il Como 

Torino 1

Como 0

Torino (3-5-2) : Milinkovic Savic; Coco, Maripan, Masina (49’ st Dembele); Walukiewicz (1’ st Vojvoda), Vlasic (27’ st Tameze), Linetty (20’ st Gineitis) Ricci, Lazaro; Adams, Sanabria (20’ st Njie). Allenatore Vanoli.

Como (4-2-3-1) : Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno (38’ st Mazzitelli); Sergi Roberto (37’ st Braunoder), Perrone; Strefezza (29’ st Da Cunha), Paz (38’ st Belotti), Fadera (37’ st Ali Jasim), Cutrone. Allenatore Fabregas.

Arbitro : Ayroldi di Molfetta.

Rete : pt 30’ st Njie.

Note : ammoniti Strefezza, Masina, Linetty, Goldaniga, Vojvoda, Nico Paz.

Torino. A fatica, rischiando più volte di andare sotto ma anche sfiorando in diverse occasioni il vantaggio prima di conquistarlo davvero, il Torino batte un ottimo Como nell’anticipo di ieri sera e fa un importante balzo in avanti in classifica, salendo a quota 14 e scavalcando in un colpo solo Fiorentina, Atalanta e Lazio (tutte però devono ancora giocare). I granata così mettono alle spalle il periodo no, cui ha contribuito anche il Cagliari col successo della Domus, e danno fiato al tecnico Vanoli. Ma non è stato semplice, perché i lariani di Fabregas hanno giocato un calcio piacevole mostrando buone trame di gioco, che hanno consentito a Dossena e compagni di andare più volte vicini alla rete del vantaggio e, poi, anche a quella del pareggio. Invece non hanno raccolto nulla e sono rimasti a 9 punti in compagnia dei rossoblù.

