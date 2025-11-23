VaiOnline
I posticipi.
24 novembre 2025 alle 00:42

Il Torino senza Simeone aspetta il Como 

Torino. «Dobbiamo pensare di giocare contro una grande squadra, hanno un grande potenziale tecnico e un allenatore molto bravo: dovremo essere all’altezza disputando una grande gara»: così il tecnico del Torino, Marco Baroni, presenta la sfida casalinga di oggi (ore 18.30) contro il Como. Sulle scelte di formazione: «Non ci sarà Ismajli e devo valutare Coco, ho parlato con i portieri e Paleari si è meritato ancora un posto grazie alle sue prestazioni - spiega Baroni - mentre in attacco mancherà Simeone».

L’altra gara

«Sappiamo benissimo che dobbiamo essere bravi a riattaccare la spina, non solo quella agonistica ma soprattutto quella emotiva. Sarà fondamentale perché comunque ci sono state queste due settimane di sosta che ci hanno permesso di lavorare con chi è rimasto qui e non si è aggregato alle nazionali». Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, pensa al match di oggi contro il Sassuolo (ore 20.45). La sosta è arrivata con il Pisa che aveva collezionato cinque risultati utili consecutivi: «Per questo - spiega il tecnico - dobbiamo essere bravi subito a riaccendere l'interruttore a livello emotivo». Gli emiliani, osserva Gilardino, «stanno facendo molto bene, sono una squadra che ha grande qualità e un allenatore come Fabio Grosso che ha vinto il campionato di serie B e quest’anno sta facendo molto bene».

