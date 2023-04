Il Torino ferma la corsa della Lazio 

Lazio 0

Torino 1

Lazio (4-3-3) : Provedel, Marusic (36' st Pellegrini), Patric (24' st Casale), Romagnoli, Hysaj (24' st Lazzari), S. Milinkovic-Savic, Vecino (9' st Marcos Antonio), Luis Alberto, Pedro (9' st Immobile), Felipe Anderson, Zaccagni. In panchina Maximiano, Adamonis, Gila, Fares, Basic, Bertini, Romero, Cancellieri. All. Sarri.

Torino (3-4-2-1) : V. Milinkovic- Savic, Djidji, Schuurs, Buongiorno, Singo (32' st Gravillon), Linetty, Ilic, Rodriguez, Vlasic, Radonjic (24' st Karamoh), Sanabria. In panchina Fiorenza, Gemello, Vojvoda, Bayeye, Lazaro, Adopo, Seck, Ricci, Miranchuk, Gineitis. All. Juric.

Arbitro : Ghersini di Genova.

Reti : nel pt 43' Ilic.

Roma. C'è una soglia che la Lazio di Maurizio Sarri non riesce a superare: è quella delle cinque vittorie di fila, un limite che la sconfitta all'Olimpico contro il Torino ha di nuovo evidenziato. I biancocelesti non perdevano in campionato da più di due mesi, dall'11 febbraio contro l'Atalanta, ed erano reduci da quattro successi consecutivi, tra cui quelli nel derby e con la Juventus. Eppure il Toro riesce a rallentare la corsa dei capitolini, sempre secondi a 61 punti ma ora a rischio sorpasso da parte della Juve. A decidere, al 43', è stato un bolide mancino di Ilic da fuori area che Provedel non è risucito a trattenere. Per gli aquilotti è una sconfitta che non compromette la corsa alla Champions League, ma accende una spia: non saranno ammesse altre sconfitte contro squadre di mezza classifica.

