Il Torino con D’Aversa è implacabile all’Olimpico 

Torino 2

Sassuolo 1

Torino (3-4-1-2) : Paleari, Ma- rianucci, Coco, Ebosse, Lazaro (14' st Pedersen), Prati (23' st Ilkhan), Gineitis, Obrador (41' st Nkounkou), Vlasic, Njie (14' st Zapata), Simeone (41' st Kulenovic). All. D'Aversa.

Sassuolo (4-3-3) : Muric, Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Doig (30' st Garcia), Lipani (18' st Koné), Matic (39' st Bakola), Thorstvedt, Volpato (18' st Berardi), Pinamonti (30' st Nzola), Laurientè. All. Grosso.

Arbitro : Galipò.

Reti : nel st 6' Thorstvedt, 22' Simeone, 25' Pedersen.

Torino. All’Olimpico Grande Torino è tutto un altro Toro: la squadra di D'Aversa ribalta il Sassuolo e vince 2-1, con il tecnico che tocca quota 4 vittorie in 5 gare casalinghe. Succede tutto nella ripresa. Thorstvedt lancia i neroverdi, poi nel giro di 3’ Simeone e Pedersen firmano la rimonta. D'Aversa da quando ha preso i granata, in casa ha collezionato 13 punti sui 15 a disposizione. Grosso, invece, resta a quota 49 e fallisce il sorpasso su Bologna e Lazio all'ottavo posto della classifica.

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