Il toponimo inganna: lo cercano a Lula, ritrovato a Orgosolo 

Una sola consonante può valere una vita. Tra punta Casteddu e punta Catheddu, la differenza nella parola è davvero minima: una S al posto di un H. Ma non solo. Punta Casteddu in Sardegna, si trova sui primi contrafforti del Montalbo di Lula, mentre punta Catheddu è tra il Supramonte di Orogosolo e quello di Oliena. Due vette separate non solo da una consonante ma in linea d’aria da quasi 24 chilometri di valli, altre montagne, fiumi, boschi e campagne, che diventano ben cinquanta in auto. Una distanza siderale se si sta cercando un disperso di notte. Lo sanno benissimo i soccorritori allertati dal Nue, il numero unico di emergenza, mercoledì sera da un escursionista ceco che si era perso.

Il turista partito per un’escursione nel Supramonte tra Oliena e Orgosolo, con il calare della sera ha perso l’orientamento. L’uomo, consapevole di dove si trovava, ha detto di essere a punta Catheddu, ma il soccorso alpino allertato per la sua ricerca è stato inviato nella campagne di Lula, a punta Casteddu. Un’incomprensione con una ricerca che è andata avanti a vuoto per decine di minuti. Ma quando l’allarme è stato allargato e “condiviso” con la sala operativa provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro, tra le più avanzate dell’isola, il turista è stato per prima cosa geo-localizzato.

Grandissima la sorpresa nello scoprire che l’uomo non era a punta Casteddu, ma a punta Catheddu, dove è stato raggiunto in pochi minuti, consegnato alle cure del personale del 118 per dei controlli di routine. Alle ricerche ha collaborato anche il gruppo specializzato della Guardia di finanza.

