Il Tonara vince al fotofinish e tallona il Samugheo 

Antiochense 1

Segariu 0

Antiochense : Pintus, Cauli, Madeddu, Congiu, Podda (83’ Gherardini), Armeni, Angioni (56’ Manca), Meloni, Orrù (60’ Sedda), Sabiu, F. Medda (83’ Carboni).

Segariu : Pusceddu, Fadda, Flore, Murru (46’ Setzu), Pisanu (55’ Medda), S. Tronci, Oliva, Zaccheddu, Bussu, M. Tronci, Lai. Allenatore Vargiu.

Arbitro : Atzei di Cagliari.

Rete : 51’ Podda.

L’Antiochense soffre ma passa 1-0 contro il Segariu, segna il passo rispetto al limite dei play out e si distacca di nove punti dalla zona calda in cui i lagunari rischiavano di trovarsi invischiati. Subito occasione per i padroni di casa con Podda al 3’ che, solo davanti al portiere, incespica sul pallone al momento del tiro. La gara la fa l’Antiochense ma il Segariu punge in contropiede con S. Pintus e inchioda i padroni di casa. Ripresa con i lagunari che però la sbloccano quasi subito: sinistro ancora di Podda appena dentro l’area e palla in rete. Diventa una sofferenza. A dieci minuti dal termine Segariu a un passo dalla rete del pareggio: Flore spedisce alle stelle trovandosi a una distanza di cinque metri dalla porta. Nel finale di partita arriva anche l’espulsione diretta di Sabiu che lascia in dieci l’Antiochense (guidato in panchina da Gala al posto dello squalificato Serra), ma il forcing del Segariu è inutile.

