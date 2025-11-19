VaiOnline
Promozione.
20 novembre 2025 alle 00:31

Il Tonara è solido, sbaglia un rigore ma ferma l’Arborea 

Arborea 0

Tonara 0

Arborea (4-2-3-1) : Stevanato, Cammarota, Demuru, Cicu, Szafran (23’ st Serpi), Orro (43’ st Corona), Pibiri, Angioni, Capraro (31’ st Casu), Atzeni (37’ st Sperandio), Wohlein. In panchina G. Cotza, Poli, Sabatel, S. Cotza, Taviani. Allenatore Battolu.

Tonara (4-4-2) : Diallo, Lafnine, Atzori, Carboni (25’ st Gavrila), Floris, Chessa, Trogu, G. Murru (3’ st Ruggeri), Ngambou, Maccioni, Noli. In panchina Brodu, Cherchi, E. Poddie, Acosta, A. Murru, M. Poddie, Deiana. Allenatore Pia.

Arbitro : Atzei di Cagliari.

Note : espulso Wohlein (Arborea) per doppia ammonizione al 45’ del secondo tempo. Ammoniti Trogu e Ruggeri. Spettatori 150.

Arborea. Termina senza reti la gara di andata dei quarti di Coppa Italia tra Arborea e Tonara. Partita intensa, con entrambe le squadre che hanno avuto a disposizione diverse occasioni per andare in rete. I padroni di casa nel primo tempo, gli ospiti nella ripresa quando hanno avuto a disposizione un rigore parato dal portiere di casa Stevanato. Si decide tutto il 3 dicembre.

La cronaca. Il primo lampo lo regala l’undici allenato da Nicola Battolu, al 15’, con Atzeni che servito da Cicu calcia a botta sicura ma manda a fil di palo. Dopo 2’ la risposta di Gioele Murru che a tu per tu con Stevanato non riesce a scavalcarlo. Al 27’ e al 32’ è ancora l’Arborea ad affacciarsi in avanti ma Pibiri e Capraro trovano Diallo attento. Al 41’ è una punizione di Orro ad impegnare l’estremo difensore tonarese. Al 45’ invece, con Diallo battuto, è Atzeni a colpire il palo esterno. Sempre il 10 di casa, nei minuti di recupero, manda a lato un diagonale mancino.

Al 2’ della ripresa Maccioni calcia a lato da buona posizione. Al 13’ risponde Orro su punizione, Diallo mette in corner. Al 19’ la difesa di casa è imprecisa, Ruggeri si inserisce, recupera palla e va giù dopo un contatto con Cammarota e per l’arbitro è rigore: dagli 11 metri si presenta Trogu che si fa parare il tiro da Stevanato. Finale acceso. Al 38’ Ruggeri su punizione impegna Stevanato mentre al 40’ e 44’ Cicu e Serpi vanno vicini al vantaggio da buona posizione. Al 48’ Ngambou è impreciso davanti alla porta ma è ancora Cicu, di testa al 49’, a regalare l’ultima emozione mandando a fil di palo.

