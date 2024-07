Il Tofet riapre ai visitatori 

Il parco archeologico di Monte Sirai è pronto ad offrire nuovamente ai suoi visitatori uno dei suoi fiori all’occhiello. Nel pomeriggio di ieri sono stati presentati i lavori di di restauro del Tofet e contemporaneamente accolto il primo gruppo di visitatori decretando la conseguente riapertura al pubblico.

L’area

Il Tofet, chiuso al pubblico dal 2019, è un luogo funerario e sacro, riservato ai membri più piccoli della comunità punica, ai margini dell’abitato e in uso fra il IV ed il II secolo a.c. Costituito da un’ampia area destinata alla deposizione delle urne cinerarie e da uno spazio e più elevato dove sorge un tempio. Nel corso degli ultimi anni come affermato da Giovanna Pietra della Soprintendenza di Cagliari che insieme a Claudio Pisu e Elena Romoli ha curato il restauro, «il Tofet è stato oggetto di un importante intervento di restauro che ha finalmente ripristinato la forma originaria del luogo di culto, per restituirla ai visitatori e alla comunità scientifica, rimettendo mano a lavori precedenti e riportando in luce le caratteristiche principali come, per esempio, il ripristino della scala d’accesso al tempio che conduceva alla terrazza». Prima di descrivere i lavori, la rappresentante della soprintendenza ha voluto ricordare l'archeologo Antonio Zara, recentemente scomparso, che nel 1962, a soli 16 anni, scopri l’area archeologica di Monte Sirai. Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione. Per l’assessora alla Cultura Giorgia Meli «la riapertura oltre a rappresentare il proseguimento nella valorizzazione del parco, dimostra anche una nuova fase di collaborazione con la Soprintendenza, che porterà certamente dei buoni frutti per la città. Il Comune sta investendo grandi energie e risorse per il completamento del parco archeologico, un sito nel quale è possibile visitare una istantanea di un importante centro punico in tutte le sue parti».

Le visite

La restituzione del Tofet a cittadini e turisti non è l’unica novità. «Entro l’anno – afferma l’assessora alla Cultura Giorgia Meli, saranno probabilmente completati i lavori del Pnrr che consentiranno la visita al sito di tutte le categorie di persone con disabilità e con grandi innovazioni tecnologiche per la fruizione del sito che offriremo a tutti i visitatori (sala immersiva, App con realtà aumentata e altro ancora). L’area di Monte Sirai a partire dall’anno prossimo sarà affiancata anche dall’altro grande gioiello archeologico cittadino: “sarà finalmente riaperto al pubblico il nuraghe Sirai, anch’esso oggetto di un ampio intervento sia con Pnrr che con un cospicuo finanziamento regionale. Tra gli interventi anche Carla Perra , archeologa del Comune e funzionaria dell’ufficio Cultura, nonché direttrice degli scavi del nuraghe Sirai che aggiunge: «Stiamo celebrando un nuovo inizio e i nuovi semi piantati negli anni stanno iniziando a essere colti con grandi risultati».

