Il titolo italiano va alla Domusbet.tv di Catania 

I campioni d'Italia della Domusbet.tv Catania si aggiudicano il primo titolo stagionale nazionale, la SuperCoppa Q8, superando 6-3 i cugini del We beach Catania al termine della finale disputata alla Beach Arena di Alghero. Doppio vantaggio We beach (squadra vincitrice della Coppa Italia) ma, allo scadere del primo tempo, la Domusbet.tv dimezza lo svantaggio. Il pari arriva in apertura di secondo tempo, mentre nel terzo gli scudettati completano la rimonta e dilagano.

E se il lunedì pomeriggio è stato dedicato alla SuperCoppa, Alghero ha ospitato anche le prime quattro giornate della Poule Scudetto, massima categoria del beach soccer italiano. Nessuna squadra ha centrato il poker, con quattro squadre con tre vittorie: Lenergy Pisa (trascinata da Edson Hulk, capocannoniere con 7 reti), Happy Car Sambenedettese, Napoli e proprio la Domusbet.tv Catania, che ha dovuto rimandare il derby di giornata. Staccato di 2 punti il Farmaè Viareggio e a -3, con We Beach e Milano, c'è il Cagliari. Per i rossoblu di coach D'Amico, due vittorie (10-4 col Bologna all'esordio e 5-4 alla Roma ieri) e altrettante sconfitte (3-2 contro Samb e 4-2 contro i campioni d'Italia), con i cagliaritani Hodel e Lucao che hanno timbrato 6 reti per parte.

Si torna in campo il 9 e 10 luglio a Castellammare di Stabia per la quinta e la sesta giornata. Poi tutti a Tirrenia (18-20 luglio) per gli altri tre turni. Le prime sette classificate disputeranno la Final Eight con la vincitrice della Poule Promozione, l'ottava confermerà la categoria, la nona si giocherà la salvezza nel Playoff Promozione con la seconda, terza e quarta della Poule Promozione, mentre la decima retrocederà.





Classifica : Domusbet.tv Catania*, Lenergy Pisa, Happy Car Sambenedettese e Napoli 9; Farmaè Viareggio 7; Cagliari Bs 6; We Beach Catania* e Città di Milano 3; Roma Bs e Bologna Bs 0. (* una partita in meno).

