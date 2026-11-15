Con decreto presidenziale del 15 ottobre, Sergio Mattarella ha conferito ad Assemini il titolo onorifico di città, accogliendo una mozione dei Riformatori Sardi votata all’unanimità dal Consiglio. Mentre il sindaco Mario Puddu e la maggioranza celebrano il prestigioso riconoscimento storico e culturale, l’opposizione ridimensiona.Il consigliere del M5S, Diego Corrias, pur avendo sostenuto la mozione, definisce il titolo puramente formale, utile solo ad aggiungere una corona allo stemma. Secondo Corrias gestire un centro metropolitano di 27mila abitanti richiede una visione strategica, mentre la Giunta procederebbe «per rattoppi».Corrias elenca diverse criticità: il mancato intervento sul sottopasso e l’isolamento di via Coghe, i ritardi nei sussidi sociali e il rincaro del 17% della Tari senza correttivi di bilancio. Contesta l’assenza di un piano finanziario per l’auditorium, lo sfratto dello spazio di fabbricazione digitale e l’accentramento delle deleghe a Bilancio e Urbanistica da parte del sindaco. Sottolineando che «ai cittadini importano soluzioni concrete più che le etichette», Corrias annuncia che nel Consiglio del 18 novembre presenterà una mozione per una riduzione della Tari a sostegno delle famiglie contro il caro-prezzi.

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