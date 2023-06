Il Titan non era sicuro e Rush lo sapeva 

Boston. Design e materiale del Titan non erano adeguati e sono mancati del tutto i controlli di sicurezza. Consumato il dramma, col sommergibile imploso e i cinque passeggeri morti, è il momento delle polemiche. Già prima dell’ultimo viaggio la OceanGate era stata criticata per lo scafo in fibra di carbonio, materiale relativamente poco testato negli abissi che tende a deformarsi. Probabilmente è quel che è accaduto al batiscafo sotto una pressione 400 volte superiore a quella di superficie.

«Scorciatoie»

Nel mirino c'è soprattutto Stockton Rush, l’ad della società morto nell’implosione. Ha «usato scorciatoie» ed evitato di farsi certificare «perché sapeva che non sarebbe passato», accusa il regista di “Titanic” James Cameron, esperto di esplorazioni. Negli anni Rush aveva ammesso di aver aggirato le norme: «Voglio essere ricordato come un innovatore. Penso fosse il generale Douglas MacArthur a dire che si viene ricordati per le regole violate». Intanto la Guardia Costiera continua le ricerche per recuperare materiale e definire i fatti. L’ipotesi più accreditata è che il sommergibile sia imploso poco dopo aver perso i contatti con la superficie: domenica, giorno della scomparsa, un sistema segreto della Marina Usa ha rilevato rumori coerenti con un’esplosione nell’area del Titanic. Per gli esperti i cinque sono rimasti inceneriti all’istante. Ora va capito se potranno esserci azioni contro OceanGate, per diversi esperti legali le famiglie delle vittime potranno fare causa se emergeranno falle strutturali, a prescindere dalle liberatorie firmate prima di salire a bordo. L’unico scettico era il passeggero più giovan , il 19enne Suleman Dawooh. «Era terrorizzato», ha detto la zia. Ma aveva superato le paure per assecondare, nel giorno della festa del papà, il padre Shahzada.

