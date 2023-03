Il tir perde travi di cemento, panico sulla Statale 131 

Le travi in cemento sono finite in cunetta. Ma l’incidente di ieri mattina sulla Statale 131 avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Un autotreno, intorno alle 6, mentre viaggiava lungo la Statale 131 Dcn nelle vicinanze dello svincolo per Losa, ha perso una parte del pesante carico. Si sono vissuti momenti di grande paura e apprensione, l’autista però è riuscito a bloccare subito l’autotreno e immediatamente ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia stradale e le squadre dei vigili del fuoco di Oristano e Abbasanta che hanno avviato le operazioni per recuperare il carico finito in cunetta. L'intervento è andato avanti per diverse ore, poi è stato chiesto anche l’intervento di una gru privata per recuperare le pesantissime travi di cementato finite a bordo della carreggiata. L’incidente non ha provocato l’interruzione della circolazione, c’è stato qualche rallentamento in alcune fase degli interventi ma la viabilità ha proceduto sempre in maniera regolare. Secondo una prima ipotesi, effettuata dalla polizia stradale, potrebbe essersi verificato un guasto meccanico che ha poi causato il problema al rimorchio da cui sono cadute le travi di cemento.

