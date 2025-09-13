VaiOnline
Il ritratto.
14 settembre 2025

Il timido studente diventato un killer spietato 

Washington. Radicalizzazione politica o anche effetto dei videogiochi violenti online? È una delle domande che serpeggiano sui media a proposito di Tyler Robinson, il timido e tranquillo studente modello diventato il killer dell’attivista di destra Charlie Kirk nel campus della sua ex università in Utah. Mentre l’Fbi cerca di ricostruire meglio il profilo del 22enne, che per ora non collabora con gli investigatori e che martedì comparirà per la prima volta in tribunale, le testimonianze di amici e conoscenti sembrano gettare una nuova luce su di lui.

Cresciuto in un sobborgo dello Utah, stato a maggioranza mormona, Tyler sembrava su un percorso promettente: aveva una famiglia unita, ben inserita nella comunità, ed eccelleva a scuola col massimo dei voti, tanto da ottenere, dopo il diploma nel 2021, una ricca borsa di studio per la Utah State University. Ma Robinson ha lasciato i corsi dopo solo un semestre, senza più tornare in un’università, se non per uccidere Kirk con un colpo di fucile dal tetto di un edificio. Il giovane si era poi iscritto al Dixie Technical College di St. George, dove frequentava il terzo anno. Amici e conoscenti lo dipingono come un ragazzo timido, introverso, riservato, tranquillo, che amava i videogiochi e parlava poco di politica. Proveniente da una famiglia repubblicana pro-Trump, non era registrato con nessun partito, ma aveva manifestato durante una cena di famiglia l’avversione verso Kirk, una persona definita «piena di odio e che diffondeva odio». L’attenzione degli investigatori si è concentrata sulle incisioni trovate sui proiettili, indicandoli come possibile prova di un movente: “hey fascista, beccati questo”, “se leggi questo sei gay, ah ah ah” e “Bella ciao, bella ciao ciao ciao”.

