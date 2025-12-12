Il tiktoker dona alla città un defibrillatore 

Parco Parodi cardioprotetto grazie alla donazione di un benefattore. Il defibrillatore, installato nel parco del litorale, è stato donato di recente da Gianluca Xu, imprenditore, influencer e volto noto di TikTok, che - toccato dall’accoglienza e dalle bellezze della Sardegna - ha scelto di compiere un gesto concreto di solidarietà, destinando a Quartu un’apparecchiatura salvavita moderna, con tanto di totem informativo.

Un presidio importante per un parco dove ogni giorno si registra la presenza numerosa di famiglie, giovani e anziani. «Il defibrillatore è uno strumento che permette di salvare vite umane: averlo a disposizione in un parco così tanto frequentato permette di tagliare notevolmente i tempi di intervento in caso di urgenze, e in questi casi poter contare su un presidio di questo tipo può fare la differenza - commenta il sindaco Graziano Milia -. Il gesto di Xu è di sicuro caritatevole e per questo lo ringraziamo di cuore».

Riconoscenza ribadita dall’assessora ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni, «a nome della comunità di Flumini e di tutta Quartu nei confronti di Gianluca Xu per questo gesto di responsabilità e vicinanza. È un esempio positivo di come la solidarietà possa trasformarsi in un atto capace di proteggere e valorizzare un intero territorio».

