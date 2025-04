Il tifo, quello vero, spinge i rossoblù A Empoli ha vinto la curva del Cagliari 

Non ha perso, non ha subito gol, ha fatto un altro passo avanti in classifica. Non sarà stato bello da vedere, ma lo spettacolo non era sul campo. Prima, durante e dopo, la lezione di tifo arrivata a tutte le curve d’Italia da parte dei sostenitori rossoblù resterà uno di quei passaggi indimenticabili della storia del club. Un pre-partita cominciato alcuni giorni prima, con la delusione di chi aveva acquistato i (costosi) biglietti di nave, aereo, treno e bus per l’immotivato divieto di accaparrarsi un biglietto per lo stadio. Quindi, la grande attesa dopo il ricorso del Cagliari al Tar, condita dalla tenacia di alcune centinaia di irriducibili che avrebbero partecipato comunque alla trasferta, anche restando fuori dal “Castellani”. E poi quel finale meraviglioso, con l’arrivo dei bus e perfino uno degli autisti che batte le mani al tempo di “Tifo Cagliari e boh”, l’inno rossoblù sparato a tutto volume grazie a un enorme diffusore senza fili.

Un’organizzazione perfetta, col clima giusto, senza tensioni ma solo sorrisi, buon cibo e musica. Il risultato? In secondo piano, nessuno nel dopo partita parlava del sonnolento pareggio, per la gioia di aver condiviso un giorno indimenticabile. Da Budoni a Quartu, dalla Lombardia al Nuorese, c’è chi ha portato una torna, chi il vino (tanto), altri si sono occupati di salumi e anche del casizolu, meravigliosa espressione della nostra produzione casearia. Da una evidente discriminazione a una festa, colorata da insospettabili consiglieri comunali (Secchi e Balletto) più ultras di tutti, in ansia pre-partita e poi felici di festeggiare in gruppo, senza le tensioni della partita.

Dal campo

Dalla trasferta di Empoli, dopo una delle partite più noiose degli ultimi anni, torna un Cagliari «con una nuova mentalità». Parole di capitan Leonardo Pavoletti, che in sala stampa al “Castellani” ha fornito un paio di titoli per le sue esternazioni. Primo: se vuoi conservare un posto nella prossima Serie A, ci sono dei prezzi da pagare, ovvero partite come quella di Empoli, dove non prendi gol e non ti sbilanci più di tanto. Secondo, parole da dirigente: è l’anno del consolidamento, dopo quello della ricostruzione (la salvezza con Ranieri) e il prossimo sarà quello della ricerca di qualcosa di più. Terzo: Pavo ha tirato le orecchie a qualcuno, di recente, nel periodo del ritiro o poco dopo, un discorso alla squadra che avrebbe generato una reazione positiva: «C’era qualcosa che non andava, era giusto parlarne».

In campo

Una partita in controllo, senza osare mai: sarebbe bastato crederci per andarsi a prendere i punti per dormire in pace? Davide Nicola, abilissimo a confezionare la prova del “Castellani” con il fiocco rosso, ha la sua: «L’Empoli ti porta a perdere distanze tra i reparti e linee, allora rischi di essere meno ordinato e di incappare in più errori del dovuto». Ovvero, prendere un gol.

In sostanza, la pioggia di critiche per il gioco poco incisivo, per un punto che magari potevano essere tre, non fa una piega nell’organizzazione Cagliari: adesso va così.

