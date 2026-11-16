Una squadra in completa autogestione. Nel Girone B di Promozione c’è chi ha fatto una piccola impresa: è il Thiesi, che ha espugnato il “Peppino Mulas” di Fonni con un 2-3 dopo nove gare perse di fila, senza nessun allenatore in panchina (Gianmario Rassu ha rassegnato le dimissioni lunedì 9 novembre) e con i giocatori a gestirsi direttamente.

«È una storia da film», esordisce Giuseppe Piredda, segretario e dirigente della società, presente sugli spalti in Barbagia, «quasi paradossale per le dinamiche con cui è scaturita la prima vittoria in campionato. I ragazzi, a Fonni, son stati accompagnati in campo soltanto dal direttore sportivo Mario Porcheddu, con cui hanno condiviso le scelte dei titolari e delle sostituzioni, nel corso della gara. Domenica ha vinto il gruppo. Quello non è mai mancato però in questo momento difficile, senza nessuna guida tecnica e con un filotto negativo così lungo, si è coeso ancora di più. Come si riparte? Col carattere e magari con un nuovo tecnico che potremo presentare in settimana. Spendo una parola per l’allenatore uscente Rassu: ci dispiace per questo epilogo. Siamo legati a lui per i suoi trascorsi e per un rapporto di amicizia che rimarrà. Purtroppo, per il bene della squadra abbiamo convenuto entrambi verso questa soluzione. L’umore del gruppo era a terra ma, con questi punti, ritroviamo un briciolo di entusiasmo per tentare di lasciarci alle spalle il fondo classifica».

Il Thiesi è ancora ultimo e staccato dalle inseguitrici (a +5), ma ora ha cambiato l’inerzia. Domenica prossima ospiterà il San Giorgio Perfugas.

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