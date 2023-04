Il teste non ricorda: atti alla Procura 

Atti alla Procura per falsa testimonianza: è la decisione dei giudici del Tribunale di Tempio (collegio presieduto da Claudio Cozzella) dopo la deposizione dell’olbiese Claudio Casula. L’uomo è stato sentito ieri mattina in qualità di vittima di un grave episodio avvenuto a Olbia, nel 2017. Secondo la Procura, Casula sarebbe stato prelevato con la forza da un’abitazione, caricato su un’auto e poi minacciato con una pistola. I reati contestati dal pm a Paolo Tuccone, una delle persone denunciate dai Carabinieri, sono tentata estorsione e sequestro di persona (un altro olbiese ha già patteggiato la pena). Ieri mattina Casula ha avuto difficoltà a ricordare i fatti avvenuti alla periferia di Olbia. La presunta vittima non ha confermato le dichiarazioni rese ai Carabinieri subito dopo i fatti. A quel punto i giudici hanno comunicato al teste la trasmissione degli atti alla Procura. Tuccone, difeso dall’avvocato Giuseppe Mocci, ha sempre respinto le accuse,

