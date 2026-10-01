Il tesoro di santa Greca, generosità da record per le offerte ex voto 

Un’affluenza straordinaria, un’atmosfera di profondo raccoglimento e una generosità che supera perfino i volumi registrati nelle edizioni passate. Si è conclusa nel segno dell’abbondanza e della devozione la storica cinque giorni dedicata alla festa di Santa Greca, un appuntamento secolare capace di richiamare fedeli e visitatori da ogni parte dell’Isola e non solo.

La cura della chiesa

Con il serrarsi dei portoni del santuario, è iniziata la fase tradizionalmente riservata al riordino e alla cura degli spazi sacri. L’accesso è rimasto limitato esclusivamente al parroco, don Andrea Lanero, ai cinque obrieri di quest’anno (Ettore Melis, Matteo Portoghese, Giuseppe Sionis, Nicola Steri e Francesco Pisano) - storicamente definiti gli “operai” della Santa - e ai loro familiari. A loro è andato il compito di riordinare il santuario dopo la grande affluenza e di prendersi cura di tutte le testimonianze d’affetto e devozione portate dai fedeli. Gli esiti di questa edizione raccontano una partecipazione eccezionale. Sebbene tra la folla si fosse diffusa la sensazione di una minore concentrazione di persone (percezione legata perlopiù a una distribuzione delle presenze molto più fluida), le evidenze hanno dimostrato una realtà di grande crescita: la presenza di pellegrini è risultata nettamente superiore rispetto al passato.

Trasparenza dei conti

Anche sul fronte delle offerte i risultati si sono rivelati superiori a quelli dello scorso anno. Tutte le risorse raccolte avranno una destinazione trasparente: una parte consistente verrà impiegata per sostenere importanti scopi benefici e caritatevoli, mentre un’altra quota sarà investita nei lavori di cura e manutenzione e conservazione della chiesa. Inoltre, parte dei fondi verrà accantonata e messa da parte in vista della futura realizzazione dell’atteso museo di Santa Greca. A caratterizzare questa edizione è stata anche la presenza eccezionale di alcuni contesti specifici: da un lato la comunità romanì, che come di consueto si è dimostrata estremamente presente e generosa; dall’altro il territorio del Sulcis, una zona che ancora una volta si è distinta sopra ogni altra per la massiccia affluenza di fedeli e per una devozione profonda e tangibile.

La stanza degli ex voto

Tra le toccanti fotografie custodite nella stanza degli ex voto e i numerosissimi pensieri lasciati nella chiesa, la festa si chiude lasciando il ritratto di una fede viva e pulsante. Spiega don Lanero: «Si tratta di testimonianze silenziose di grazie ricevute e atti di fede autentica che confermano come Santa Greca eserciti un fascino e un legame spirituale unico, capace di attrarre una partecipazione e un’intensità emotiva che pochi altri santi riescono a mobilitare». Alcune richieste di grazia passano per intercessione del parroco, che ascolta e custodisce le confidenze dei fedeli. Altre vengono invece depositate in un quaderno riposto nella stanza degli ex voto, nelle cui candide pagine si leggono parole di gratitudine per i miracoli ricevuti (perlopiù guarigioni da malattie), richieste di protezione per i propri cari e, in particolare, per persone fragili e sofferenti.

«Ha salvato mia figlia»

La testimonianza di “miracolo” più eclatante di quest’anno è quella di Denise Perra, residente a Dolianova e madre di una ragazza di 17 anni rimasta leggermente ferita in uno scontro avvenuto sulla Statale 130, venerdì notte, all’ingresso di Decimo. «I quattro ragazzi coinvolti, mia figlia compresa», racconta, «erano diretti alla festa e stanno tutti bene: è solo merito di Santa Greca. Vista la dinamica dell’incidente non so come possano essere vivi, per questo credo che ci sia di mezzo la santa dei miracoli che “podit meda”, dalla quale ogni anno mi reco con la mia famiglia». L’auto sulla quale viaggiavano i giovani è stata colpita da un Suv a tutta velocità: «A 150 chilometri orari ha urtato il lato dove era seduta mia figlia. Il veicolo ha roteato per decine di metri. È Santa Greca ad averci messo le mani».

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