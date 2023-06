Il tesoro dello sport sardo 

Questo pomeriggio(ore 16) al T Hotel di Cagliari, nuova sfilata dello sport sardo. Atleti, dirigenti, tecnici e società isolane riceveranno dalle mani del presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra, i riconoscimenti alla carriera e per le imprese sportive realizzate nel 2021: le Medaglie (riservate agli atleti) e le Palme (per i tecnici) al merito sportivo, le Stelle per atleti, tecnici, dirigenti e società. L’elenco sotto riportato è la testimonianza della lunga e ricca tradizione sportiva sarda, ma soprattutto della qualità dei risultati di questi anni e del 2021 in particolare. Spiccano le due medaglie d’oro conquistate sul campo dai due azzurri della pesca subacquea, Cristian Corrias e Dario Maccioni e, tra quelle d’argento, quella alla pallavolista di Narbolia, Alessia Orro, campionessa d’Europa con l’Italia.

Medaglie al valore atletico. D'oro : Cristian Corrias, Dario Maccioni. D'argento : Angelo Sciacca, Alessia Orro, Cinzia Assunta Cara. Di bronzo : Elisa Baldereschi, Chiara Casavecchia, Andrea Concu, Lorenzo D'Atri, Francesca Deidda, Dalia Kaddari, Marta Maggetti, Sergio Manca, Sergio Massidda, Eleonora Meloni, Simone Murru, Daniele Oggiano, Marcello Patteri, Riccardo Piga, Luca Pinna, Debora Pinna, Simone V. Piroddu, Luigi Podda, Wanderson Polanco, Marco Porcella, Davide Ruiu, Chiara Sanna, Danila Staffoli, Simona Truddaiu, Mykola Vykhodtsev.

Stelle al merito sportivo. D’argento : Massimo Casula, Giuseppe Spanu, Giampaolo Galleri, Michele Grandolfo, Roberto Maxia, Gianfranco Salaris. Di bronzo : Giovanni Dessì, Roberta Sideri, Vincenzo Ammendola, Marco Stefano Cau, Monica Cruccu, Corrado Giuseppe Fara, Salvatore Floris, Giuseppe Giordo, Raffaelino Lai, Luigi Loi, Gian Franco Muccelli, Rita Pedditzi, Alfonso Pellicciotta, Antonio Pes, Vincenzo Satta, Renzo Scanu, Antonio Salvatore Serra, Peppino Tanti, Tonino Marco Ticca.

Palma al merito tecnico. D’argento : Leonardo Pinna, Gian Marco Patta. Bronzo : Riccardo Ibba, Giuseppe Goddi, Pompilio Bargone, Anna Maria Pili, Andrea Lilliu, Stefano Loddo.

Stella al merito sportivo per le società. D’oro : Pol. Ferrini Cagliari. D’argento : Arcieri Uras, Ss Atletica Oristano, Circolo Nautico Oristano. Di bronzo : Circolo Bocciofilo Concordia, Sport Full Time, Shardana Judo Lotta Silanus, Pallacanestro Nuoro, Nuoro Softball, Circolo Tennis 97 Villaputzu, Scuola Judo Ceracchini, Hobby Sport Pirri, Windsurfing Club Caglia- ri, Kan Judo Olbia, Pol. Serren- ti 84, Moto Club Iglesias.

RIPRODUZIONE RISERVATA