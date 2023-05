Il tesoro della civiltà nuragica sotto la tutela dell’Unesco 

Ancora le scuole protagoniste sabato all’auditorium comunale che ospiterà il convegno “La Civiltà nuragica per lo sviluppo della Sardegna “, organizzato dall’associazione La Sardegna verso l’Unesco. Sarà presentato dall’archeologo Franco Campus e rivolto agli studenti della scuola secondaria di I grado di Ghilarza e, nella seconda parte, ai ragazzi della scuola superiore Mariano IV. Sarà presente anche il presidente dell’Associazione La Sardegna verso l’Unesco, Pierpaolo Vargiu, mentre il convegno sarà coordinato dalla stessa organizzatrice la docente Valeria Manca.

«È un’occasione importante per gli studenti – afferma Manca – partecipare a questi incontri che stanno coinvolgendo le scolaresche di tutta la Sardegna. Sarà esposta una buona parte della mostra coordinata realizzata con gli alunni dei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo di Ghilarza a conclusione del laboratorio “A casa dei nostri antenati per conoscerli meglio e valorizzarli. La civiltà nuragica come risorsa”, fatta di elaborati grafici, fotografici, poesie, brani rap, omaggi a Giovanni Lilliu e lavori sull’Unesco». Obiettivo è quello di sostenere la candidatura dei monumenti nuragici tra i beni tutelati dall’Unesco e divulgare la conoscenza del patrimonio culturale sardo partendo dalle scuole perché attraverso lo studio si potrà promuovere il proprio passato e trasformarlo in opportunità di lavoro e sviluppo. (s. c.)

