Il tesoro confiscato alla criminalità 

Appartamenti, villette, cantine, pub e locali vari. C’è di tutto tra i beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Cagliari. Un tesoro immobiliare frutto di attività illecite che l’autorità giudiziaria ha deciso di trasferire allo Stato e ai suoi enti per finalità sociali. Proprietà che, nella maggior parte dei casi sono inutilizzate, sono inquadrate come “Immobili non ancora disponibili, in fase di immissione in possesso al Patrimonio. Ci sono anche alcune abitazioni “rese disponibili alla Prefettura di Cagliari per l’accoglienza di famiglie ucraine in fuga dai contesti di guerra, con bambini al seguito”. L’unico immobile che produce reddito è un locale della Marina.

L’elenco

La mappa dei beni immobili confiscati alla criminalità e trasferiti dall’Anbsc al Comune si estende su tutto il capoluogo. Via Campeda (5 vani), via Loddo Canepa (7 vani e un garage di 19 metri quadri), via Savoia (locale commerciale di 102 metri quadri), via Temo (4 vani e 3 metri quadri), via Massimo Campigli (due abitazioni con 3 e 4 vani e 36 metri quadri), via Sampante Ranieri (due appartamenti da 5,5 e 2,5 vani) e via Monte Acuto (due abitazioni da 5,5 vani e 18 metri quadri e un locale commerciale da 44 metri quadri).

Il Comune

«Dei beni confiscati per i quali il Comune manifestò interesse (previa deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 7/11/2019), 4 sono stati consegnati dall’Anbsc al Comune», afferma Evandri Pillosu, dirigente del Servizio patrimonio di Palazzo Bacaredda. «Si tratta di un locale commerciale per il quale il Comune è subentrato nel contratto di locazione tra l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità e chi ne esercita l'attività: i proventi della locazione sono utilizzati a fini sociali; due appartamenti che, su richiesta della Prefettura, sono stati temporaneamente concesse a quest'ultima per essere destinate temporaneamente all'accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina; un’abitazione presa in consegna dal Comune lo scorso 10 aprile, che necessita di lavori prima di poter essere assegnata al Servizio politiche sociali per l'attuazione del progetto per il quale il Comune aveva manifestato l'interesse all'acquisizione. Per gli altri immobili (si tratta di altre 4 unità immobiliari a destinazione residenziale con relative pertinenze) si attende ancora la consegna da parte dell’Anbsc».

La procedura

«La gestione dei beni confiscati alla criminalità è curata dall’Ansbc che si confronta con l’autorità giudiziaria che dispone la confisca», spiegano dalla Prefettura, che svolge attività di supporto. «La stessa autorità giudiziaria nomina anche un referente, normalmente avvocati o professionisti competenti in materia, che diventano il punto di riferimento territoriale, disponendo anche delle chiavi dell’immobile». Le richieste per l’utilizzo degli immobili può essere effettuato anche da associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività di utilità sociale a servizio del territorio. I beni non assegnati a seguito di procedure ad evidenza pubblica possono essere assegnati per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati per finalità sociali. «La stessa istanza – affermano da piazza Palazzo – può essere presentata dal Comune che deve produrre una relazione che includa anche la relativa delibera di Giunta. Successivamente, c’è la fase istruttoria per l’acquisizione del bene».

