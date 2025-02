Il tesoretto dello spaccio e due etti di cocaina: un quarantenne in cella  

I suoi movimenti nella zona di San Michele non sono passati inosservati. Così gli investigatori della Squadra Mobile hanno iniziato a controllare con costanza gli spostamenti di Simone Gastaldi, 40 anni, sospettato di far parte di un giro specializzato nel traffico di droga. I poliziotti hanno aspettato il momento giusto per bloccare l’uomo ed eseguire una serie di perquisizioni, anche nella sua abitazione a Selargius, con l’ausilio dei cani antidroga della Guardia di Finanza. Alla fine sono stati recuperati, e sequestrati, quasi 180 grammi di cocaina e 15mila euro, oltre a un bilancino di precisione. Gastaldi è stato arrestato e accompagnato in carcere, come disposto dal sostituto procuratore, Rita Cariello.

Il silenzio

Ieri mattina c’è stato l’interrogatorio per la convalida davanti al giudice Giorgio Altieri. Il 40enne, difeso dall’avvocato Marco Lisu, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Successivamente il gip, dopo aver convalidato l’arresto, ha confermato la custodia cautelare nel carcere di Uta. Ha pesato nella decisione il possesso dell’ingente somma di denaro, oltre ai poco meno di due etti di cocaina pronti per essere ceduti o consegnati a chi li avrebbe dovuti “tagliarli” per smistarli nelle piazze dello spaccio.

I sospetti

Un’operazione, quella degli uomini della Squadra Mobile coordinati dal dirigente Emanuele Fattori, iniziata grazie ad alcune informazioni raccolte nella zona di San Michele. Da qui sono iniziate le indagini, con appostamenti e verifiche sugli spostamenti di alcune persone sospettate di far parte di un giro di spaccio di cocaina. Le attenzioni si sono concentrate su Gastaldi. I suoi atteggiamenti avrebbero fornito delle conferme agli investigatori che hanno atteso il momento opportuno per intervenire. Così, dopo aver bloccato il 40enne, sono iniziate le verifiche con perquisizione non solo personale ma anche nel domicilio e nell’auto dell’uomo. Sono stati ritrovati droga e soldi. Le indagini non sono però concluse. Gli agenti stanno cercando di capire se la cocaina fosse proprio di Gastaldi o se il 40enne la custodisse, insieme ai soldi, per conto di altre persone. Sono stati recuperati anche telefono cellulare e supporti informatici dell’uomo che potrebbero fornire ulteriori indicazioni utili alle indagini.

