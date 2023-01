Il tesoretto delle cooperative sarde  

Trent'anni di vita per il fondo mutualistico di Legacoop, giunto al traguardo di oltre un miliardo di euro a sostegno di 1200 imprese in Italia. Un risultato che è merito anche della Sardegna, regione record quest’anno nella raccolta per il Sud e isole, cresciuta del 210% rispetto all’esercizio precedente: con le sue 110 coop è infatti riuscita a raccogliere un totale di 313mila euro (equivalente al 3% di utili). Sono i dati di Coopfond, che oggi a Roma festeggia il suo trentennale con l’obiettivo di continuare a rafforzare la presenza cooperativa nel sistema economico del Paese.

Nuovi progetti

In quest’ottica si inserisce Coopstartup, il programma che sperimenta nuovi processi di promozione cooperativa, accompagnando lo sviluppo di idee imprenditoriali tese all’innovazione tecnologica, organizzativa e sociale, producendo così effetti positivi sulla comunità, in termini di occupazione, partecipazione e sviluppo dei territori. progetti vengono messi a bando: un iter di formazione e selezione, che accompagna gli aspiranti cooperatori e le neo cooperative dalla messa a punto dell’idea alla formulazione del piano di impresa.Nell’Isola il primo bando è stato chiuso il 31 dicembre 2020, il secondo è in corso e scade il 20 gennaio: un’opportunità che ha premiato diverse startup cooperative innovative. Tra queste si è distinta “Energy4Com” di Cagliari, nata nel 2021, la prima coopstartup in Italia, specializzata nella consulenza per lo sviluppo di comunità energetiche locali. Non a caso, la creazione di Cer, infatti, rientra nella nuova missione di Coopfond.

I risultati

«Accompagniamo le imprese, la pubblica amministrazione, ma anche i privati nella fase preliminare, in quella di costituzione e anche di gestione delle comunità energetiche. Oggi abbiamo in carico oltre 120 Comuni che seguiamo nello studio di fattibilità per la realizzazione di comunità energetiche nel proprio territorio», spiegano Daniela Patrucco e Luca Rosetti di EnergyCom.Non solo manifattura, sociale e agroalimentare, oggi Coopfond promuove innovazione e transizione digitale, startup, energia da fonti rinnovabili: le cooperative che sono supportate dal fondo mutualistico sono parte del nuovo tessuto economico del Paese e possono contribuire al suo sviluppo.