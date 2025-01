Il tesoretto della tassa di soggiorno 

Risultati “entusiasmanti” dalla tassa di soggiorno secondo l’assessore al turismo di Arbus, William Collu: «A parte l’incasso triplicato rispetto alla previsione di 50 mila euro, conta che un centinaio di proprietari fra case vacanze e villette singole hanno voltato le spalle agli affitti in nero». Due buone notizie annunciate nei giorni scorsi in un incontro con gli operatori turistici, nell’Aula consiliare, questa volta presenti in tanti, dopo la seduta deserta di fine anno. La voce unanime, quasi un appello, è stata la richiesta di «spendere parte dell’incasso per mettere almeno in sicurezza la viabilità».

La tassa

«La tassa di soggiorno – ricorda Collu – non può risanare il bilancio e spendere così i soldi come vogliamo. L’imposta, per vincolo di legge, deve essere utilizzata per interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali e ambientali e per i relativi servizi pubblici locali». E l’esponente dell’esecutivo ha avanzato delle proposte: «Il decoro dei villaggi turistici, proprio in questi giorni sono iniziati i lavori per sostituire le vecchie staccionate, presto anche la panchine davanti alla Torre di Flumentorgiu. La novità assoluta sono i bagni e le docce in spiaggia, poi passerelle per i disabili».

Le proposte

Rossano Vacca, gestore del parcheggio a Scivu, è stato l’unico a sostenere la necessità di «cambiamenti, le strade sono importanti, ma in un litorale distante dai centri abitati, i servizi sono tutto». Il tema delle strade è stato affrontato in Consiglio da poco con un’interrogazione della minoranza. «La strada di Pitzuamu – ha detto il consigliere Agostino Pila – è tutto, meno che un tragitto a misura di turismo. Buche e avvallamenti la fanno da padroni. Il risultato sono le perdite subite dalle attività zootecniche ed agrituristiche, causate proprio dalla pessima percorribilità e pericolosità del tragitto». Situazione confermata dagli operatori turistici. Marco Saba, gestore dei parcheggi, si è soffermato sull’imposta: «È vero che i soldi sono vincolati, ma dall’incasso abbiamo ancora da spendere 78 mila euro. Significa che per questa somma non tocchiamo i fondi di bilancio, pertanto restano disponibili per la viabilità».

Piscinas

La spiaggia simbolo della Costa Verde è tutt’ora isolata. Chi volesse raggiungerla da Portu Maga non può perché il guado è chiuso da mesi dopo il rischio alluvione, per chi invece arriva da Ingurtosu, è la strada sterrata impraticabile. E qui la protesta è stata forte. Qualcuno disposto a fare da sè. «Il fatto – ha detto l’assessora alla Viabilità Sara Vacca – è che Piscinas si trova inserita in un sito d’interesse comunitario, dove i vincoli sono talmente stretti che poco si può. L’asfalto sarebbe ottimale, ma ricordiamoci che l’unico ammesso è quello ecologico, costato quasi un milione di euro, durato appena una stagione».

