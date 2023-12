Il “Terzo settore” e un futuro inclusivo 

Futuro delle nuove generazioni, giustizia climatica e sociale, servizi territoriali per l’assistenza e la salute, politiche per la popolazione anziana, inclusione e i diritti delle persone con disabilità, come fare realmente amministrazione condivisa.

Sono i temi dei quali si occuperà nelle prossime settimane il Forum del terzo settore in un percorso chiamato “Per un futuro inclusivo, giusto e solidale. Idee e proposte del Terzo Settore”, che sarà illustrato oggi alle 10,30 nel corso di una conferenza stampa nella sede del Centro servizi per il volontariato Sardegna, in viale Monastir 102.

«Sono temi da portare al centro del dibattito in campagna elettorale. «In questo confronto vogliamo portare il nostro contributo», spiegano i rappresentanti di Acli, Ada, Anolf, Anpas, Arci, Arci Sc-Legambiente, Aics, Legacoopsociali, Federsolidarietà, Anteas, FederAvo, Uisp, Fish Sardegna, AnffasAuse, Conf. Misericordie, Ceas, Cnca, Aics, Acli, Arcat, Salesiani per il Sociale, Federconsumatori, Croce Rossa Italiana. «Siamo cittadini e cittadine, di diverse generazioni, culture e sensibilità, ma forti di comuni valori e aspirazioni di futuro. Abbiamo scelto liberamente di condividere impegno e responsabilità per cercare di dare risposte ai bisogni sociali e di benessere delle nostre comunità. Lo facciamo nelle esperienze dell’associazionismo di promozione sociale, del volontariato e della cooperazione sociale», scrivono. «A fronte del riconoscimento di questo ruolo contenuto nella Riforma del Terzo settore, negli atti e nell’approccio delle Istituzioni a livello locale e regionale non vediamo comportamenti coerenti nel rapporto con le nostre realtà ed esperienze».

