Il Terzo Polo si divide fra Corrias e Puddu 

Terzo Polo ad Assemini? Niente da fare, magari un’altra volta. Italia Viva e Azione arrivano divisi all’appuntamento con le elezioni amministrative. Il partito di Matteo Renzi va con Mario Puddu, quello di Calenda va con Diego Corrias. Alle politiche di sette mesi fa, uniti, ottennero 462 voti per il Senato e 470 per la Camera, pari al 4,38 e al 4,70 per cento. Un gruzzoletto elettorale che andrà disperso. «Riflessi delle polemiche fra i leader a livello nazionale», solleva gli occhi al cielo Gigi Locci, sindaco tra la fine degli anni ‘80 e i primi ‘90 e referente cittadino di Azione.

Italia Viva

A sancire il nuovo assetto politico è una nota diffusa ieri pomeriggio da Francesco Piras, referente asseminese del partito guidato da Matteo Renzi: «Italia Viva aderisce alla coalizione civica e centrista a sostegno della candidatura di Mario Puddu», scrive. «Quella di Puddu – prosegue – è la migliore candidatura in campo: saprà interpretare al meglio le esigenze del territorio, favorire lo sviluppo del Comune in ambito metropolitano e chiamare a raccolta l’elettorato moderato e riformista di Assemini che ha sostenuto Italia Viva alle recenti elezioni politiche». Un elettorato moderato e riformista che appare contiguo a quello delle forze centriste già da tempo confluite nel progetto civico guidato dall’ex sindaco grillino: Riformatori, Udc, Sardegna 20Venti e Fortza Paris.

Azione

Moderati e riformisti anche gli elettori di Azione, ci mancherebbe. Solo che, spiega Gigi Locci, «abbiamo individuato nel centrosinistra la nostra collocazione naturale, a sostegno del candidato a sindaco Diego Corrias. Ovviamente siamo un po’ in ritardo rispetto agli altri alleati, quindi non avremo una nostra lista: confluiremo in quella che raccoglierà esponenti di forze come Verdi, Possibile e il Partito socialista italiano, con il quale in particolare abbiamo fatto un’alleanza stretta». In lista, aggiunge Locci, «io non ci sarò: ho già dato, largo ai giovani».