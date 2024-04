Il terzo polo, mai nato ma vivo 

Il mai nato terzo polo si fa forte del risultato in Basilicata e alza il tiro sui due schieramenti, nella speranza di rimescolare le carte in vista delle Europee, dove la soglia del 4% sarà un test della verità. L’8 e 9 giugno Azione e Iv andranno separate, ma intanto nel mirino mettono il Pd, che in Basilicata è alleato col M5S, e il centrodestra, a cui Matteo Renzi e Carlo Calenda sperano di portar via voti, pescando magari tra gli scontenti della Lega. Nell’area progressista, invece, la sconfitta in Basilicata ha reso più complicato un periodo già problematico. Il M5s è uscito dalle urne ridimensionato: il 7% contro il 20% del 2019. Mentre nel Pd, che ha portato a casa il 13,9%, Elly Schlein deve fare i conti con le divisioni sul simbolo e i maldipancia per le alleanze, alimentati dalla stoccata di Conte sul Patto di Stabilità che a Straburgo ha visto l’astensione dem: «Non mi capacito del perché il M5S sia rimasto solo a votare contro un accordo che taglia le gambe alla crescita dell'Europa e dell’Italia».

In Basilicata, sia Azione sia Orgoglio lucano, dove è confluito Iv, hanno preso più del 7%. Un risultato sostanziale (visto che fra il candidato di centrodestra Vito Bardi e quello progressista Piero Marrese ci sono 14 punti) su cui pesano due fattori: l’esiguità del bacino elettorale - hanno votato in 280 mila - e il peso di Marcello Pittella, il secondo consigliere più votato, che ha trascinato Azione. «In Basilicata si vince al centro - ha twittato Renzi - Bardi ha scelto noi e ha vinto. Il Pd ha scelto il M5S e ha perso. Tutto il resto è noia».

E intanto l’azzurro Bardi studia la giunta, con l’obbligo di soddisfare una coalizione così ampia che potrebbe essere un esempio. Oltre ai tradizionali partner del centrodestra (in ordine di consensi, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega) vanno ascoltate Azione e Iv: cinque forze per sei posti: i cinque assessorati e la presidenza del Consiglio regionale. La soluzione più facile pvede due posti a FdI (17,3%) e uno per ciascuno degli altri.

Rimpasto a Bari

Nel frattempo per il Pd arrivano nuovi grattacapo dalla vicina Puglia, dove ieri si è dimesso l’assessore alla Sanità Rocco palese, che ha lasciato «considerata l’attuale situazione politica». In giornata il governatore Michele Emiliano aveva lanciato un mini-rimpasto, nominando assessori Serena Triggiani (Ambiente), Viviana Matrangola (Cultura) e Debora Ciliento (Trasporti).

