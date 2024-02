Il terzo mandato spacca la maggioranza 

In Senato la commissione Affari Costituzionali boccia il terzo mandato per i governatori e la maggioranza si spacca. I parlamentari di Fratelli d’Italia e Forza Italia votano contro l’emendamento al decreto elettorale con cui la Lega ha tentato di aprire la strada alla ricandidatura di Luca Zaia in Veneto. Il risultato finale è schiacciante: i voti favorevoli alla proposta leghista sono solo 4, i no 16. Al fianco dei senatori leghisti si schiera soltanto Italia Viva. A respingere l’emendamento, con FdI e Fi, sono invece le altre forze di opposizione: Pd, M5S e Avs si compattano sul voto contrario.

Zaia: strada lunga

La premier Giorgia Meloni ricorda che il terzo mandato «non era inserito nel programma» di governo e rassicura: «Non è una materia che crea problemi alla maggioranza». Ma la Lega non molla. Zaia precisa che «la strada è ancora molto lunga». E a confermare che non c’è alcuna intenzione di lasciarla vinta agli alleati è Matteo Salvini: «Se ne parlerà nell’Aula del Parlamento che è sovrana». Per molti significa che la Lega ripresenterà l’emendamento quando il decreto approderà in Aula, arrivando allo scontro frontale in maggioranza. E il senatore leghista veneto Paolo Tosato, vicepresidente della Commissione: «Ripresenteremo le nostre proposte e cercheremo di convincere i nostri alleati di maggioranza a rivedere le loro posizioni».

Renziani delusi

Al tentativo della premier di tenere bassi i toni, parlando di «opinioni diverse» e discussioni «in massima serenità», fa eco il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani: «Sono cose che succedono, ma l'attività del governo non viene minimamente toccata». «Nessuna lacerazione», assicura Forza Italia con Maurizio Gasparri. E c’è chi fa notare che nella Lega non tutti vogliono il muro contro muro. Sulla linea del presidente del Friuli Massimiliano Fedriga, che aveva già invitato a riaprire la discussione dopo le europee, ci sarebbe anche un gruppo di parlamentari, tra cui il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. Enrico Borghi di Italia Viva si scaglia contro «l’insipienza del campo largo»: i renziani speravano di trainare le altre opposizioni verso il sì per scrivere una «sconfitta totale della premier» ma i dem, dopo riunioni accese e aspri dibattiti interni, alla fine scelgono di cambiare la linea della non partecipazione al voto e virano verso il voto contrario, già annunciato da M5S e Avs. Con l’esito, però, di non aver «salvaguardato l’unità del partito», come evidenzia l’ala riformista guidata dal presidente Stefano Bonaccini e sostenuta dai sindaci Dem favorevoli al terzo mandato.

