Il terzo mandato di Madeddu 

Lo spettro del commissariamento è stato scacciato ieri alle 8,30 quando è stato raggiunto il quorum che si frapponeva tra la sindaca uscente e il suo terzo mandato.

A Villa San Pietro ha prevalso la continuità: il 53,4 per cento degli elettori ha premiato il lavoro portato avanti da Marina Madeddu, 53 anni, biologa, alla guida del paese già da dieci anni, consegnandole il lasciapassare per guidare l’amministrazione cittadina anche nel prossimo quinquennio.

«Il dato è inequivocabile, gli elettori ci hanno premiato per l’importante lavoro portato avanti in questi anni», spiega Marina Madeddu, «l’arrivo di un commissario avrebbe interrotto un processo di cambiamento che arriva da lontano. Non dobbiamo ripartire, semplicemente perché non ci siamo mai fermati. Sino a venerdì scorso abbiamo lavorato per portare avanti la serie di progetti che da qui ai prossimi anni renderanno Villa San Pietro un paese più accogliente e moderno».

Con Madeddu entra in Consiglio comunale anche la sua squadra in blocco: i dodici neoeletti, non essendoci forze di opposizione, siederanno tutti quanti tra i banchi della maggioranza. Per Dalila Belgiorno, Mirella Boi, Gabriela Contini, Alessia Dessì, Francesco Manca, Laura Melis, Michele Muntoni, Silvio Persico e Nathascia Sarais si tratta di una riconferma: a loro si aggiungono i nuovi Andrea Manca, Massimiliano Muntoni e Marco Orrù.

Marina Madeddu individua le prossime sfide per il futuro del paese, che passerà soprattutto attraverso la pianificazione urbanistica del territorio comunale: «Abbiamo appena adottato il Piano di assetto idrogeologico, che ora dovrà superare la fase delle osservazioni. Il prossimo obiettivo è dotarci di un Puc capace di rispondere alle esigenze abitative dei cittadini e di offrire nuovi spazi da destinare alle attività produttive. Abbiamo in serbo tanti bei progetti. Giovedì aprirà il cantiere per riqualificare il centro sociale, siamo alla fase della progettazione esecutiva per il Centro Berlinguer dedicato alla socialità degli anziani e completeremo i lavori avviati nel palazzetto dello sport».

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