Il terzo mandato agita destra e sinistra 

Il terzo mandato agita ancora il centrodestra, ma anche la segretaria Elly Schlein nel suo Pd si muove su un terreno minato. La maggioranza è chiamata a trovare una composizione prima di giovedì, giorno del voto sull’emendamento leghista che chiede di non porre limiti alle rielezioni di sindaci e governatori, e domani ci sarà un confronto fra le forze di governo. Ma anche per il Pd ci sarà un momento della verità e sarà oggi in Direzione. Una parte del partito, Schlein compresa, frena sul terzo mandato, mentre sindaci e presidenti di Regione sono favorevoli.

«Sfumature diverse»

In casa Dem, almeno apparentemente, non c’è aria di scontro aperto. «Lo spirito - spiegano fonti di partito - è quello di trovare una soluzione unitaria, anche in considerazione del fatto che la maggioranza è spaccata: loro litigano, noi invece discutiamo». D’altronde al governo ci sono loro - è il ragionamento - non spetta ai dem risolvere il problema. Ieri mattina c’è stata una call fra Schlein, Davide Baruffi e Igor Taruffi della segreteria Pd e alcuni sindaci dem come quello di Firenze Dario Nardella e quello di Pesaro, Matteo Ricci, coordinatore dei primi cittadini dem. Bilancio: «Ci sono sfumature diverse ma niente strappi» Per chiedere il terzo mandato, alcuni amministratori Pd hanno firmato un documento, che potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno. Ma dopo la telefonata con la segretaria è partito un lungo lavoro di mediazione per arrivare in direzione con una posizione condivisa, evitando la conta.

Il Veneto

Ma i tempi non sembrano strettissimi, specie se la Lega dovesse ritirare il suo emendamento evitando quindi la prova del voto al Senato. Domani, dopo il confronto di maggioranza, sarà chiaro se accadrà o se i salviniani insisteranno portando il centrodestra a contarsi in commissione Affari costituzionali del Senato. Nelle scorse ore Salvini ha tentato di sgonfiare le tensioni, spiegando che il terzo mandato «non farà litigare» il centrodestra. La questione è comunque destinata a restare sul tavolo. Il terreno principale di scontro è il Veneto: per candidarsi di nuovo, il governatore Luca Zaia ha bisogno della modifica alla legge sui mandati. Ma per quella poltrona Meloni intende puntare su Luca De Carlo. Malgrado le attenzioni siano puntate sull’emendamento e sul possibile voto di giovedì, il centrodestra ha rischiato di dover andare alla conta già oggi alla Camera per un ordine del giorno del deputato di Azione Enrico Costa, che però è stato dichiarato inammissibile.

