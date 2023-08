La squadra di giornalisti di “Quarto Grado” presenta “Il terzo indizio”. Alessandra Viero (nella foto) conduce la trasmissione che racconta, attraverso accurate docufiction, gli episodi di cronaca nera che negli anni hanno diviso l'opinione pubblica. Ogni vicenda sarà interpretata da attori professionisti. Il programma punta l’attenzione soprattutto sulle donne. Donne umiliate, picchiate, violentate, uccise. Attenendosi agli atti processuali di dibattimenti già passati in giudicato, il programma mostra al pubblico come la giustizia italiana ha affrontato i casi. Tante le intercettazioni che verranno fatte ascoltare agli spettatori. Appuntamento oggi in prima serata su Retequattro.

RIPRODUZIONE RISERVATA