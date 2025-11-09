Il Tertenia travolge il Cardedu, il San Vito cala il tris 

Cardedu 1
Tertenia 4
Cardedu : Melis, Cabiddu, Concas, Cucca (50’ Scattu), Orrù, Cabras, Perez, Pascual, Pisu, Mancosu, Usai. Allenatore Corda.
Tertenia : Lencina, Bayon, Fiori, Aresu (29’ Biolchini), Vincis, Demurtas, Muggianu, Lobina, Floris, Puddu, Mameli. Allenatore Salerno.
Arbitro : Orrù di Cagliari.
Reti : 18’ Demurtas, 26’ Perez, 27’ Vincis, 35’ Muggianu, 82’ Biolchini.
Sconfitta interna pesante per il Cardedu, che viene superato dal Tertenia col risultato di 4-1. Ospiti in vantaggio al 18’ con Demurtas, che infila Melis con una punizione dal limite. Pareggio del Cardedu al 26’ con Perez, che in contropiede batte il portiere del Tertenia. I padroni di casa non hanno nemmeno il tempo per gioire che un minuto dopo la squadra di Salerno passa nuovamente: errore su rinvio di Melis, la palla viene ribattuta da Vincis che insacca l’1-2. Terzo gol del Tertenia in contropiede al 35’ con Muggianu che infila di testa su preciso cross di Biolchini, subentrato all’infortunato Aresu. Ed è proprio Biolchini che sul finire di gara, precisamente all’82’, trova il gol del definitivo 1-4 insaccando di testa dopo un’azione di contropiede. Proteste dei padroni di casa su alcune scelte arbitrali ritenute piuttosto discutibili. (a.d.)
