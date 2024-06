Il terrore nelle case vicine, i passanti nascosti in auto 

«Li ho scambiati per fuochi di artificio». Così parla un abitante di via Caniga ricordando gli spari sentiti dopo le otto di sera quando era in corso l’incursione contro l’istituto di vigilanza Mondialpol. «Poi ho avuto molta paura, anche perché qui c’è mia figlia».

L’uomo era distante appena 200 metri dal luogo dei fatti; mentre Tonino, un impiegato che stava andando a trovare degli amici, si è trovato a ridosso dell’azione. «Stavo venendo dalla zona della motorizzazione e, mentre arrivavo in via Caniga - ricorda - ci hanno fermato dei ragazzi gridando di fare attenzione, che c’era un macello». Tonino continua a guidare e, suo malgrado, finisce a pochi metri dall’assalto. «Ho visto prima il fumo e dopo un tipo armato, vestito come un militare. Mimetica, parabraccia, cappuccio e fucile». Capisce subito cosa sta avvenendo e fa un’inversione a U, andando anche contromano. «Temevo il peggio e mi sono allontanato a tutta velocità. Poi siamo rimasti chiusi in macchina per mezz’ora buona».

«Vanno a lavorare»

A quanto pare i malviventi sarebbero entrati dalla finestra superiore, quella che era stata rinforzata, così come parte dell’istituto, dopo i due assalti degli anni scorsi. Ma la struttura nulla ha potuto contro la benna, con cui sono stati portati via i sacchi con il denaro, e il gruppo costituito da diverse persone. «Quando li ho visti arrivare - riferisce Patrizia, un’altra residente - ho pensato: poverini, vanno a lavorare a quest’ora. Poi ho visto l’escavatore sopra l’autoarticolato e notato la velocità. Tanto che hanno strisciato contro un furgone parcheggiato nella stradina». La donna nota «una macchina grigia, una nera e una bianca. La quarta non la ricordo».

Forse sono due di quelle a cui è stato dato fuoco e che si trovano sulla viuzza dove giacciono pure un notevole quantitativo di bossoli, finiti lì appena si è scatenato l’inferno. È proprio la donna a chiamare per prima le forze dell’ordine. «Erano le 20.08, lo ricordo bene. Sono rimasta al telefono per diversi minuti con la polizia, in attesa che mi dicessero qualcosa dall’altra parte, continuavano a ripetermi di aspettare». La prima vettura ad arrivare è quella dei carabinieri che ingaggia un conflitto a fuoco con i malviventi. «A quel punto sono rientrata in casa perché la situazione stava diventando molto pericolosa».

La sparatoria

Intanto volano le pallottole, a decine, e i militari per fortuna non riportano ferite. Rispondono ai colpi. «Mi è parso di sentire - racconta un testimone - che qualcuno abbia risposto agli spari dei rapinatori da dentro l’istituto». E nella grande quantità di proiettili deflagrati qualcuno va ben oltre la zona della Mondialpol. «Questo- indica Tonino - ha preso in pieno il parabrezza della Kia del vicino di casa. Per fortuna non c’era nessuno, se no chissà cosa sarebbe potuto succedere».

Un ulteriore testimone riferisce eccitato che i criminali hanno imboccato la stradina verso l’uscita, lasciando la ruspa sul posto, e indica agli agenti la direzione intrapresa sulla 131: «Sono andati di là, velocissimi». Mostra anche un video che ne riprende la fuga. Sul posto i carabinieri in tenuta antisommossa, con mitra e giubbotto antiproiettile, transennano il posto e non parlano. «No, non hanno ferito nessuno di noi», afferma invece un operatore della Mondialpol che si è recato in sede dopo aver smontato dal turno. E che nessuno si sia fatto male è forse l’unica notizia positiva di una serata criminale.

RIPRODUZIONE RISERVATA