Il terrore di Rosa prima di sparire 

«Che casino che ho fatto, ma se non facevo così non si risolvevano le cose»: chi parla è Davide Iannelli, intercettato (da una microspia) dentro il carcere di Bancali. È la fine di marzo dell’anno scorso e sono trascorsi pochi giorni dalla raccapricciante fine di Tony Cozzolino, al quale Iannelli ha dato fuoco in strada, uccidendolo. E Davide Iannelli, in carcere per l’omicidio, viene ascoltato e registrato mentre parla con la moglie Rosa Bechere, la donna della quale non si hanno più notizie da tre mesi. Cinque pagine di conversazione ora entrate nel fascicolo del pm Daniele Rosa, cinque pagine che sono interessanti, sicuramente per l’inchiesta sull’omicidio Cozzolino, ma anche per quella sulla scomparsa della pensionata olbiese. Rosa Bechere, infatti, parlando con il marito in carcere, racconta qualcosa che quasi annuncia quello che succederà a fine novembre del 2022.

«Mi daranno la caccia»

La donna ha paura, è spaventata, dice: «Mi volevano buttare giù la porta, ho già fatto un'altra denuncia. E poi mi hanno rotto il vetro». Rosa Bechere racconta tutto al marito e le spiega che, dopo il suo arresto, ha paura di restare nella palazzina di via Petta. Il marito la invita ad avvertire il personale del Cim e la Polizia: «Devi dire tutto, devi dire che ti stanno sfondando la porta, che ti sfondano i vetri, devi resistere. Adesso vogliono fare lo show. Devi dire che stai vivendo nel terrore». Ed è la verità, perché Rosa Bechere si sente braccata, isolata, ed è chiarissima parlando con il compagno: «Ci sarà tutta la famiglia a darmi la caccia». In nessun passaggio del colloquio registrato dalla Polizia di Stato, si fanno i nomi delle persone che Rosa Bechere teme, ma incrociando i dati, si può escludere con assoluta certezza che siano gli attuali indagati per il presunto omicidio della donna. La pensionata non sta parlando di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, ma di altri. E lo fa usando termini inequivocabili: «Mi fanno sbranare dal cane». Iannelli cerca di rassicurare la compagna: «Ma non fanno nulla, sono dei vigliacchi. Tu devi dire tutto all'avvocato». Il riferimento è all’avvocato Abele Cherchi, che in effetti farà tutto il possibile, come legale, per proteggere Rosa Bechere.

«Mi aveva minacciato»

Iannelli, in un’altra conversazione, parla dell’omicidio di Tony Cozzolino, e dice: «Quel giorno mi aveva minacciato, io stavo rientrando a casa e lui mi ha detto che avrei fatto una brutta fine. Io la benzina l'avevo per il decespugliatore, non so come sia successo». Da una parte c’è quasi la rivendicazione dell’omicidio, dall’altra Iannelli esclude di avere premeditato il delitto. Tutti passaggi importanti, per la difesa di Iannelli (Abele Cherchi) e per le parti civili (Giampaolo Murrighile, Massimo Perra e Antonio Fois).