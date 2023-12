Il territorio perde cinque istituti 

La scure del dimensionamento scolastico si è abbattuta anche sul Sulcis Iglesiente che perde cinque scuole, sebbene la Regione abbia in parte tenuto conto di alcuni suggerimenti provenienti dal territorio chiamati a studiare e proporre il “male minore”.

Elementari e medie

Così, a Carbonia, è stata sancita la soppressione dell’autonomia scolastica dell’istituto Comprensivo (materna, elementari, medie) Don Milani. È scattato l’accorpamento con l’istituto Comprensivo Deledda- Pascoli. Il nuovo istituto scolastico (ma le sedi rimarranno), è stato battezzato pertanto con un lungo nome: istituto Comprensivo Deledda-Pascoli-Don Milani. Idem ad Iglesias: l’istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea è stato soppresso e la sua autonomia annessa all’istituto Allori. Tuttavia, le sede di Buggerru e di Fluminimaggiore dell’Eleonora d’Arborea, sono state accorpate all’Istituto Comprensivo Nivola di Iglesias.

A Narcao perde l’autonomia l’omonimo istituto Comprensivo (che da tempo già gestiva anche Perdaxius) per finire sotto la giurisdizione scolastico del Comprensivo di Santadi. Le sedi di Sant’Anna Arresi che apparteneva al Comprensivo Cossu di Teulada sono state invece concesse all’istituto di San Giovanni Suergiu.

Le superiori

Novità consistenti anche per quanto riguarda le scuole superiori. A Carbonia per alcuni mesi ha tenuto banco la decisione di sopprimere l’istituto tecnico superiore Beccaria (480 alunni), ma una ulteriore verifica, una protesta che ha permesso di raccogliere quasi mille firme e l’opposizione del Comune, hanno convinto la Regione a cambiare piano: la soppressione dell’autonomia è scattata per l’istituto professionale Emanuela Loi (410 alunni): le sedi (comprese le serali) di Carbonia e di Sant’Antioco sono state accorpate al Beccaria. Ad Iglesias, sempre per le superiori, la soppressione dell’autonomia è stata sancita per l’istituto Magistrale Baudi di Vesme. I suoi plessi dal punto di vista amministrativo sono stati accorpati all’istituto superiore Asproni che, dunque, assumerà il nuovo nome di Asproni-Baudi di Vesme.

