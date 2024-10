«Il territorio deve combattere unito» 

«L'incontro di oggi vuole essere un momento di unione del territorio, perché la politica in maniera unitaria deve farsi carico della vertenza relativa al polo industriale di Portovesme e al futuro dei lavoratori».

Con queste parole, il sindaco di Iglesias Mauro Usai ha introdotto la seduta straordinaria del Consiglio comunale convocata ieri per affrontare la crisi del comparto industriale di Portovesme e le sue ricadute sui livelli occupazionali, ipotesi da scongiurare nella maniera più assoluta per tutti i partecipanti, concordi nel sottolineare la necessità di salvaguardare il lavoro in un territorio già duramente colpito da una crisi economica e sociale che dura da troppi anni.

Alla seduta hanno partecipato i consiglieri regionali e i sindaci dei Comuni del territorio, i rappresentanti delle parti sociali e tanti privati cittadini, in un dibattito a tutto campo che ha abbracciato sia l'analisi della situazione attuale che le prospettive future del polo industriale, nell'ambito di una salvaguardia degli stabilimenti che tuteli in primo luogo i lavoratori.

«Sono diversi gli ambiti di discussione e di intervento - sottolinea Emanuele Madeddu segretario per il Sud Sardegna della Filctem Cgil - da un punto di vista lavorativo, strutturale e di prospettiva, nel segno di una transizione energetica che sia qualcosa di pragmatico e consenta in primo luogo di salvaguardare il lavoro».

Una riflessione che ha unito tutti gli interventi, da quelli dei rappresentanti dei gruppi consiliari del Comune di Iglesias a quelli dei sindaci, che hanno chiesto all'amministrazione regionale, rappresentata dall'assessore all’Industria Emanuele Cani, di farsi portavoce delle istanze del territorio e di mantenere vivo il dibattito attraverso un tavolo nazionale sulla vertenza relativa a Portovesme.

Il futuro dei lavoratori e le sue ricadute sociali, sono state al centro delle parole del cardinale Arrigo Miglio, amministratore della Diocesi di Iglesias, che ha messo in evidenza «l’importanza di dare un segnale forte di unità del territorio, e di far sentire protagonista tutta la comunità, per fare in modo che ognuno possa farsi carico del presente ma anche del futuro dei lavoratori e delle loro famiglie, con un particolare riguardo per le giovani generazioni».

