Il terremoto del 1616 e le ricerche dello storico pirrese 

La Sardegna è la regione italiana con il più basso rischio sismico, al punto da essere classificata come “Zona 4”, la meno pericolosa. Nell'Isola, insomma, i terremoti sono rarissimi e meno potenti che altrove.

Ma non è sempre stato così. Un’iscrizione nella sacrestia della Cattedrale di Cagliari lo dimostra: “Ad 4 Juny terremotus factus est 1616”, in ricordo di una scossa forte, si stima del sesto/settimo grado della scala Mercalli, datata appunto 4 giugno 1616, con epicentro al largo di Capo Carbonara, così violenta da danneggiare ben 8 torri costiere e da far tremare Cagliari e tutto l'hinterland.

Il ricercatore pirrese

Uno studio approfondito su quel sisma di oltre quattrocento anni fa si deve ad un ricercatore pirrese, Daniele Vacca, 57 anni, che ha spulciato per oltre tre lustri nei tanti archivi in cui ha lavorato (Selargius, Cagliari, Porto Torres, Carloforte e, da ultimo, Buddusò). Un lungo e faticoso lavoro di ricerca sull'amministrazione delle torri costiere della Sardegna che gli ha consentito di reperire numerosi documenti su quel terremoto. «In particolare», spiega Vacca, laurea in Lettere e dottorato in Storia moderna, «numerose testimonianze riguardano una gara d'appalto indetta per il restauro di otto torri difensive, resosi necessario proprio a seguito dei gravi danni causati dal terremoto».

L'evento sismico colpì il litorale di Villasimius e tutto il golfo di Cagliari. «Le torri che subirono danni ingenti furono quelle di Cala Pira, Serpentara, Porto Giunco, Isola dei Cavoli, Cala Caterina, Capo Boi, Monte Fenugu e Cala Regina». Il sisma danneggiò anche diverse chiese. «In un altro documento», riferisce il ricercatore, «un sacerdote di Selargius scriveva che la popolazione temeva che le case potessero crollare da un momento all’altro».

Gli altri eventi

E quello del 1616 non fu l’unico evento degno di nota. «In realtà in quegli anni i terremoti furono due, oltre a quello del 4 giugno 1616 ce ne fu un altro il 21 giugno 1617, anche se di magnitudo inferiore». All’epoca non esistevano ancora le moderne rilevazioni strumentali. «Si stima che la prima scossa del 1616 sia stata di magnitudo superiore al sesto grado della scala Mercalli. Lo si evince in modo particolare dai danni gravissimi riportati dalla torre di San Luigi (Serpentara) che era stata edificata appena pochi anni prima, nel 1608».

A Vacca si devono numerose pubblicazioni scientifiche, tra cui una monografia del 2011 sul restauro delle torri costiere della Sardegna. «Di quel terremoto ne ha parlato anche il canonico Giovanni Spano», conclude, «si tratta certamente dell'evento sismico più rilevante mai documentato in Sardegna».

Le ultime due scosse che hanno interessato l'Isola sono state registrate lo scorso febbraio: una il 3 al largo della Gallura con magnitudo 2.5 e l'altra il 13 con epicentro a Berchidda, leggermente inferiore. Anche nel 2024 la terra ha borbottato. Tra gli episodi più famosi quello del 1977, quando il vulcano sottomarino Quirino, a 30 chilometri da Capo Sperone, fece tremare Sant’Antioco.

