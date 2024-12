Il Terre Brune di Santadi trionfa al mondiale del Carignano 

Prestigioso riconoscimento per il Terre Brune, il carignano del Sulcis nato quando, negli anni ’80, si strinse l’alleanza tra il grande enologo Giacomo Tachis e la Cantina sociale di Santadi guidata (sino a qualche mese fa) dallo storico presidente Antonello Pilloni.

L’etichetta di punta della cantina sulcitana qualche giorno fa ha partecipato insieme al Rocca Rubia al primo concorso mondiale “Carignan” che si è tenuto in Spagna nella città di Saragozza organizzato dalla Denominazione di Origine Cariñena. In questa prima edizione hanno gareggiato 67 vini provenienti da numerose regioni vinicole a indicazione geografica (Dop, Igo, Dop), prodotti con un minimo dell'80 per cento della varietà carignano, commercializzati in bottiglie etichettate e da lotti omogenei di almeno 1.000 litri, o eccezionalmente, in caso di produzione estremamente bassa, superiore a 225 litri. I premi sono andati a 43 vini e in cima alla lista dei premiati c’è il Terre Brune, annata 2020. «Ancora una volta – dice il direttore della cantina Massimo Podda – il primo vino rosso barricato della Sardegna, grazie al suo carattere e alla sua eleganza ha ottenuto un altro prestigioso riconoscimento». Al Rocca Rubia è andata la medaglia d’argento. «La nostra cantina è l’unica a comparire in questa prestigiosa classifica – dice l’enologo della cantina di Santadi Riccardo Curreli – una grande soddisfazione che premia il lavoro di tutto l’apparato della nostra azienda e dei soci».

