Il Terramaistus straripa e invade le campagne 

Le piogge hanno evidenziato lo stato d’incuria dei corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale. A Guspini l’alveo del fiume Terramaistus non viene pulito da oltre 50 anni, le canne sono cresciute occupando le sponde e in certi punti si creato un tappo che ostruisce lo scorrimento delle acque provocando l’allagamento delle campagne circostanti. Le correnti del fiume, spingono impetuose spostando massi di grandi dimensioni. Nelle aree verdi dell’ospizio Betania si deposita pietrame trasportato dall’acqua.

Il sindaco Giuseppe de Fanti controlla l’evoluzione. «Secondo le carte idrografiche il Terramaistus è un corso d'acqua di seconda categoria di esclusiva competenza regionale. Faremo una apposita segnalazione per informare dello stato dei luoghi».

I testimoni

Andrea Piras, confinante con corso d’acqua, denuncia «Sono necessarie bonifiche, ma la Regione purtroppo non interviene». Gli fa ecco il pensionato Dauro Marongiu: «In zona “Carropeddu nel comunale di Guspini, le acque hanno trasportato detriti che stanno creando un tappo. Ero uno ragazzo ma ricordo bene che il fiume venne ripulito nel 1972, da allora non è stato più fatto nessun intervento. Tra i materiali che stanno ostruendo il principale fiume del Linas ci sono cumuli di rifiuti che si riversano nelle sponde del fiume creando disagi e problemi di sicurezza. Alla base della situazione c'è la mancata pulizia delle canne, che non vengono tagliate da molti anni».

«Le canne ostruiscono lo scorrimento delle acque –mostra Marongiu accanto al fiume con il livello che aumenta a vista d’occhio - provocano straripamenti con accumuli di materiale spiaggiato, che dovrà essere successivamente rimosso. È una situazione critica che si ripresenta in occasione di piogge violente anche sporadiche, causando ulteriori disagi ai titolari delle abitazioni nell’agro». Lo stato di abbandono dei corsi dei canali di deflusso delle acque preoccupa i titolari delle aziende agricole. Emilio Cadeddu commenta con preoccupazione quanto sta avvenendo attorno alla sua azienda causato da un rio che nasce da Montevecchio « Le pecore non pascolano sui campi allagati I nostri terreni sono attraversati da canali, ma sono gli enti gestori regionali che devono sorvegliare la sicurezza degli argini».

Lunamatrona

Le abbondanti piogge degli ultimi giorni hanno causato nuovi e persistenti problemi lungo la strada provinciale 48, nel tratto che collega Lunamatrona a Sanluri. Per la seconda volta in pochi giorni si è reso necessario l’intervento congiunto di uomini e mezzi per ripristinare la percorribilità della carreggiata e mettere in sicurezza un’arteria fondamentale per il traffico locale.

L’acqua ha invaso le cunette laterali con ristagni e flussi continui fino all’asfalto. In alcuni punti l’erba e il suolo risultano completamente piegati e scalzati dalla forza dell’acqua, aumentando il rischio di cedimenti e smottamenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Barracelli e gli operai comunali, impegnati nella regolazione del traffico e nelle operazioni di messa in sicurezza. Fondamentale anche l’impiego della terna Case, recentemente acquistata dal Comune, utilizzata per la pulizia delle cunette e il ripristino del corretto deflusso delle acque. «Era già successo dopo le piogge di qualche giorno fa – spiega il sindaco Italo Carrucciu – ed erano intervenuti Provincia e Comune, ma gli interventi non sono stati sufficienti. Servono lavori più strutturali per prevenire e scongiurare il ripetersi di queste situazioni. Per fortuna non si sono registrati incidenti. Ora ci metteremo al tavoo assieme alla Provincia per capire come intervenire per risolvere il prolema definitivamente».

RIPRODUZIONE RISERVATA